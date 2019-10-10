KEMER İşadamları Derneği (KEMİAD) tarafından Akdeniz Üniversitesi işbirliğinde ilçe merkezindeki Liman Caddesi'nde Kemer Sanat Çalıştayı düzenlendi. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü akademisyenleri ve lisans öğrencileri alana gelen yerli ve yabancı turistlere unutulmaya yüz tutmuş Türk kültürünün parçası olan el sanatlarından tezhip, minyatür, seramik, keçe, ebru, resim, tekstil ve dokuma tezgahlarını uygulamalı olarak gösterdi.



Ebru sanatını Doç. Şemseddin Dağlı, baskı sanatını Dr. öğretim üyesi Menekşe Suzan Teker, dokumayı öğretim görevlisi Mine Yıldıran, tezhip sanatını öğretim görevlisi Züleyha Zor, resim sanatını öğretim görevlisi Dr. Zuhal Başbuğ, seramik sanatını Faruk Manici ve müzik dinletisini ise Dr. Engin Özyörük ile Ezgi Özyörük gerçekleştirdi.



Organizasyon alanını ziyaret eden ve yapılan çalışmalarla ilgili tek tek stantları gezerek bilgi alan Kaymakam Murtaza Dayanç, Türk kültürünün yaşatılmasının önemine vurgu yaparken, bunun gelecek nesillere aktarılarak, unutulmaya yüz tutmuş değerlerin yitirilmemesi gerektiğini söyledi.



KEMİAD Başkanı Rıza Sönmez, "Kemer Sanat Çalıştayı'nın ilkini gerçekleştirdik. Hem Kemer'deki turizme katkıda bulunması hem de geleneksel otantik, egzotik sanatlarımızı turistlerimizle buluşturmak istedik. Keçe, tezhip, seramik ve dokuma gibi çalışmalar uygulamalı olarak yapılarak burada sergilendi. Aynı zamanda Turizm Fakültemizdeki öğrencilerimizin karikatür çalışmalarıyla da organizasyonumuza renk kattık. Müzik eşliğinde misafirlerimizi gezdiriyoruz. Çok güzel tepkiler aldık. Bunun devamını kesinlikle sağlayarak geleneksel hale getireceğiz. Bunu yapmamızdaki amaç ise Kemer'deki çarşı esnafımıza bir katkıda bulunmak ve turistleri otellerinden dışarı çıkartarak Türk kültürümüzün önemli parçaları olan bu eserleri uygulamalı olarak göstererek kendimizi anlatabilmektir" dedi.



Organizasyonun koordinatörlüğünü yapan Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ömer Zaimoğlu, "İlkini gerçekleştirdiğimiz Kemer Sanat Çalıştayı'nın amacı yerli ve yabancı turistlerimize geleneksel Türk sanatlarını tanıtmak. Özellikle de yurt dışından gelen misafirlerimize Türk kültürümüzü tanıtabilmek için bu çalıştayı yaptık. Bundan sonraki süreçlerde de bunun gelecek programlarını da şehrin farklı noktalarında yapmayı planlıyoruz. Özellikle geleneksel Türk sanatlarında yok olmaya yüz tutmuş el sanatlarımızın resim, hat, minyatür olsun, dokuma ve seramik sanatlarını yurt dışından gelen kişilere daha farklı özelliklerini aktarmak, bir nevi kültür elçiliği yapmaya çalışıyoruz. Turistlerimizin yoğun ilgisi var. Çünkü geldiklerinde burada onlarda da olan birçok şeyi buluyorlar ama onlar bizden bir şeyler görmek istedikleri için ilgileri çok yoğun oluyor" diye konuştu.