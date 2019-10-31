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Kemer'de fener alayı ve konser

Kemer'de Cumhuriyetin 96'ncı yılı dolayısıyla düzenlenen kutlamalar kapsamında fener alayı yapıldı ve Işın Karaca konser verdi.

BÖLGE 30.10.2019, 11:59
Kemer'de fener alayı ve konser
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FENER alayına Kaymakam Murtaza Dayanç, Cumhuriyet Başsavcısı Veli Ecir, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ramazan Ergel, İlçe Emniyet Müdürü Deniz Yılmaz, meclis üyeleri, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Ralli Alanı'ndan başlayan fener alayı, Liman Caddesi ve Atatürk Caddesi'nden sonra Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Yürüyüş sırasında, protokol ve vatandaşlar, meşale taşıyıp, Türk bayraklarını sallayarak Cumhuriyet'in 96'ncı yılını kutladı.Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Daha sonra sahneye Işın Karaca çıktı. Konseri izlemeye gelen davetliler, güçlü sesiyle unutulmaz bir akşam yaşatan Işın Karaca'nın söylediği şarkılara zaman zaman eşlik etti. Işın Karaca, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in 96'ncı yılını kutlayarak, davetlilerin bayramını tebrik etti.Yorumladığı şarkılarla konseri izleyenlerden tam not alan Işın Karaca, Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden olan Kemer'deki yabancı misafirler için, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı İngilizce anlattı ve İngilizce şarkı söyledi.


BAŞKAN TOPALOĞLU'NDAN ZEYBEK ŞOVU

Başkan Necati Topaloğlu, Işın Karaca'nın daveti üzerine sahneye çıkarak zeybek oynadı. Başkan Topaloğlu, konseri izlemeye gelenlerden büyük alkış aldı. Başkan Topaloğlu, yaptığı konuşmasında ise Cumhuriyet'in kurulmasının ve yaşatılmasının önemine değinerek, "Biz sadece Çanakkale'de 250 bin şehit verdik. Bu vatan kolay kazanılmadı. Kurtuluş Savaşı'nda 7 düvel bize karşı savaştı. Ama bizim atalarımız, analarımız, babalarımız, bacılarımız en önde cepheye koştu. Hepsini denize döktük. Biz artık geçmişten ders alarak önümüze bakacağız. Çocuklarımıza, vatan, millet, bayrak sevgisini, Atatürk ilke ve inkılaplarını anlatacağız ve öğreteceğiz. Herkesin bayramını tebrik ediyorum" dedi.Necati Topaloğlu ve Başkan Yardımcısı Emin Gül, 2 saat sahnede kalan sanatçı Işın Karaca'ya gösterdiği performanstan dolayı teşekkür ederek, plaket verdi. Işın Karaca da kendisini Kemer'e davet eden Başkan Topaloğlu'na teşekkür etti. Kutlamalar havai fişek gösterisiyle sona erdi.

#Kemer #fener alayı #konser
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