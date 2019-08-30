Kemer'de çevre düzenleme çalışmaları

KEMER Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Beldibi Mahallesi Başkomutan Atatürk Caddesi üzerindeki refüjde, belediye hizmet binası bahçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Meydanı'nda ve sağlık ocağı yanındaki parkta çim biçme ve ot temizliği yaptı. Belediye ekipleri Çamyuva girişi Gazi Mustafa Kemal Caddesi'nde tankerle ilaçlama, mahalle genelindeki yeşil alanlarda çim biçme ve tırpanlama, Sarıören Camii'nin arka tarafında yer alan ağaçların kesim ve budama işlemlerini gerçekleştirdi. Ekipler, turist yoğunluğunun en fazla yaşandığı ilçe merkezinde, okul ve camilerin bahçelerinde de çalışmalarını sürdürdü. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, "Turizmin gözbebeği Kemer'imizi daha güzel bir görünüme kavuşturmak istiyoruz. Bu kapsamda, çevre düzenlemeleri ve temizliğe, ağaçların bakımına büyük önem veriyoruz. Turizmin kalbinin attığı yer olan Kemer'imizde doğayla barışık bir yaşamın sürdürülebilmesi için önce doğal varlıkların korunması gerekiyor. Bu kapsamda yeşili korumak adına ağaçlara bakım yapıyoruz. Çalışmalarımızla daha yeşil ve daha temiz bir Kemer oluşturmaya devam edeceğiz. Ekiplerimizin ellerine ve emeklerine sağlık" dedi.