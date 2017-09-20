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Kemer Belediyesi öyle bir proje yaptı ki...

Antalya Kemer Belediyesi’nin 30 Ağustos tarihinde hizmete giren vizyon projesi 30 Ağustos Zafer Parkı yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor

Kemer Belediyesi öyle bir proje yaptı ki...

Antalya Kemer Belediyesi’nin 30 Ağustos tarihinde hizmete giren vizyon projesi 30 Ağustos Zafer Parkı yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor

20 Eylül 2017 Çarşamba 15:45
Kemer Belediyesi öyle bir proje yaptı ki...
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NORMAL şartlarda 3,5 milyon liralık proje bedeli olan park, belediye tarafından üretilen malzemelerin kullanımıyla 800 bin TL’ye mal edildi. Başkan Mustafa Gül, “Kemer’e böyle bir park kazandırmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

Çok sayıda Kemerli Çamyuva 30 Ağustos Parkı’nda güneşlenmenin, denize girmenin ve eğlencenin tadını çıkardı. Sahile akın eden yerli ve yabancı turistler de gönüllerince bir tatil yapma fırsatı buldu. Hem Kemerliler için, hem de turizm adına vizyon bir projeyi hayata geçirdiklerini kaydeden Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, “Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizin anısını yaşatmak için parkımıza Çamyuva 30 Ağustos Zafer Parkı adını verdik. Atamızdan aldığımız Cumhuriyet bayrağını inşallah çocuklarımıza ve torunlarımıza alnımızın akıyla bırakacağız” dedi.

2,7 milyon TL’lik tasarruf

Kemer Belediyesi olarak örnek bir proje ortaya koyduklarını kaydeden Başkan Mustafa Gül, “Çamyuva Zafer Parkı’ndaki hemen hemen her şeyi belediye çalışanı arkadaşlarımız ürettiler. Belediyemizi artık kendi ihtiyacını kendisi üretebilir duruma getirdik. Plajdaki parke taşlarını, kaldırım taşlarını kendi taş fabrikamızda ürettik. Altyapısını ve peyzajını da kendi personelimiz yaptı. İhale açmamız halinde bu düzenlemeler 3,5 milyon liraya mal olacaktı Biz belediye olarak kendi parkımızı kendimiz yaptık ve 800 milyon liraya mal ettik. Yani 2,7 milyon lira tasarruf ettik” diye konuştu.

Neler yapıldı

Toplam 25 bin metrekare alanda, 7 bin metrekare araç yolu ve araç otoparkı, bin metre uzunluğunda yaya yürüyüş yolu, 6 adet (2 ’si engelli kullanımına uygun) tuvalet, 9 adet büfe, 1 adet toplu duş alanı ve soyunma kabinleri ile 1 adet çocuk oyun alanı inşa edildi.

Tesisin geri kalan kısmı yeşil alan olarak korunmuş ve düzenlendi. Ayrıca tesis, 29 adet dekoratif yüksek aydınlatma direği, 240 adet bodur aydınlatma direği ve 60 adet ağaç led ile aydınlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
AmntalyaKemerPark30 Ağustos Parkı
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