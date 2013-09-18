Kaymakamlıktan bakım desteği

Gazipaşa Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından, yaklaşan kış ayı öncesi köylerdeki bazı vatandaşların evleri bakıma alındı

GAZİPAŞA Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından, yaklaşan kış ayı öncesi köylerdeki bazı vatandaşların evleri bakıma alındı. Çatısı damlayan ve tadilata ihtiyacı olan evleri bakımdan geçiren Gazipaşa Kaymakamlığı, çalışmalarını tamamladı. Gazipaşa Kaymakamı Muhittin Pamuk, "Yağan aşırı yağmurlarda evinin içerisine su aldığı için, Karatepe Köyü’nden Rabia Şahin'in evine 10 bin 488 lirayla çatı yaptırdık. Yeşilyurt Köyü’nden Musa Kıvrak isimli vatandaşımızın evine de, 11 bin 430 lira bedelle yine çatı yaptırdık. Bundan sonraki süreçte barınma yardımlarımız tüm hızıyla devam edecek" dedi.



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