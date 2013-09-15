Kaymakamlık ev sahibi yapıyor

GAZİPAŞA Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), 'Barınma Yardımı Projesi' kapsamında, ihtiyaç sahibi vatandaşları ev sahibi yapmaya devam ediyor. Kaymakamlık, yapımı gerçekleştirilen evleri ihtiyaç sahibi ailelere teslim ediyor. Son olarak Karatepe Köyü'nde oturan Ali Koç'a, yeni evi teslim edildi. Gazipaşa Kaymakamı Muhittin Pamuk, yeni evine taşınan Ali Koç'u ziyaret ederek hayırlı olsun dileğinde bulundu. SYDV tarafından yaptırılan prefabrik evi inceleyen Kaymakam Pamuk, "Ali Koç'un oturduğu ev toprak kayması sonucunda yıkılmıştı. Ardından oğluyla birlikte oturduğu evde de toprak kaymasına bağlı olark çatlaklar oluştu. Vakfımız tarafından hazırlanan projenin onaylanmasının ardından gelen ödenekle kendisine prefabrik ev yaptırdık" dedi.



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