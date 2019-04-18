Kaş’ta turizm sektör toplantısı yapıldı

KAŞ Belediyesi Toplantı Salonunda yapılan toplantıda konuşan Kaymakam Ulaş Akhan yaptığı konuşmada, turizm toplantısının kış aylarında yapılmasının daha doğru olacağını düşündüğünü söyledi. Turizm sektöründeki eksiklikten bahsetmek gerektiğini belirten Kaymakam Akhan, “Gerçekleştirdiğimiz toplantılar sınırlı oluyor. Bu toplantılarda netice ve çözümler ortaya koymamız lazım. Kaş’ta 6 ay turizm sezonunun 3 ayı yüksek sezon kabul ediliyor. Bu tür turizm planlarının hazırlanmasında özel sektör katkısını çok önemsemeliyiz. Alternatif planlarınız olması lazım. Turizm profili çok yüksek, doğa, tarih ve kültürel değerlere sahip Kaş gibi turizm beldesinde çok farklı fikirlerin ortaya çıkması gerekir. Turizmin çeşitlendirilmesi, geliştirilmesi gibi birçok şey ortaya konması gerekir. Maalesef en büyük eksiklik, kolektif iş yapma becerisine sahip değiliz. Bir araya gelerek ortak bir platformda sorunları, çözümleri daha güçlü bir sesle ifade edemiyoruz. Gündem iyi belirlenmelidir. İlçede herkesin dile getirdiği, sorun olarak gördüğü konularda eylem planı ortaya konulmalıdır. İlçenin yaşanabilir, huzurlu, güvenli olması, ilçede yaşayan insanların kendini rahat hissetmesinin buradaki turizme de mutlaka etkileri olacaktır.” ifadelerini kullandı. Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, “Kaş’a gelen misafirlerimizin memnuniyetini esas alan yönetim biçimini sergileyeceğiz. Kaş’ta belediyecilik anlamında sıkıntı yaşanmaması için gereken hassasiyeti göstereceğiz. Turizm sektöründe uğraş veren en küçük esnafından en büyük esnafına, otelcisinden teknecisine kadar herkes bizimle irtibata geçebilir. Sıkıntıları bize iletebilir. 7/24 hizmet veren bir belediye olacağız. Memnuniyeti artırmaya çalışacağız. Kaş’a gelen tüm misafirlere huzurlu, rahat, konforlu şekilde biz de belediye olarak hassasiyet göstereceğiz. Bu anlamda çözüm önerileri ve fikirleriniz olursa, bunlara her zaman açığız, dikkate alacağız. Kaşın estetiğine, dokusuna yapısına uygun bulunan projeleri hayata geçireceğiz. Kaş’ta sürdürülebilir turizm tesis edeceğiz. Planlı şekilde Kaş’ın turizmini geliştireceğiz. Hep birlikte güzel işlere imza atacağımızı düşünüyorum.” diye konuştu. Toplantıda, turizm sorunları, çözüm ve öneriler ele alındı. Sektör toplantılarının düzenli yapılması, turizm komisyonu kurulması, ilçedeki trafik sıkıntısı, liman güvenliği, çekek yerleri, çöp/geri dönüşüm kutuları, kaçak yapılar, temiz deniz, tabela kirliliği, plaj ve kıyı güzelliği, çadır alanları ve işletmelerde yüksek ses konularında görüş ve fikirler dile getirildi. Toplantıya Kaymakam Ulaş Akhan, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hakan Öztürkmen, Emniyet Müdürü Orhan Tezcan, Turizm Müdürü Mustafa Aydın, MHP İlçe Başkanı Cemil Kolak, kurum müdürleri, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının ve turizm sektörünün temsilcileri ile Antalya Deniz Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, turizmciler ve esnaflar katıldı.