Kaşlı mimarların başarısı

KAŞ'TA mimarlık yapan Hasan Öncü ve Emrah Demir, İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası'nın Türkiye çapında açtığı "İSO Odakule Pasajı Ulusal Tasarım Yarışması'na" katıldı. Projede İstanbul'un en yoğun caddelerinden biri olan İstiklal'deki Odakule Pasajı'nın yeniden ele alınması amaç edinildi. Yarışmaya Türkiye çapında 100 proje katıldı. Seçkin üniversitelerden bilim insanlarından oluşan jüri 8 projeyi ödüle layık gördü. Hasan Öncü ve Emrah Demir'in projeleri ise Türkiye üçüncüsü olarak ödüle layık görüldü. Mimarlar Hasan Öncü ve Emrah Demir, ödülleriyle birlikte üyesi oldukları Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Başkanı Murat Hüdavendigar Günay'ı ziyaret etti. Günay, "Kaşlı mimarlarımızın kazandığı üçüncülük ödülü bizim için, bölgemizdeki genç mimarlar için çok önemli. Bu ödül bölgemizdeki genç mimarlara yol gösterici ve teşvik edici olmuştur. İki arkadaşımızı kutluyorum" dedi.