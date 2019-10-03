Kaş'ta yaya geçidi güvenliği etkinliği

KAŞ'TAKİ yaya güvenliği etkinliği Atatürk Caddesi ve Yeşilköy Mahallesi'ndeki okullar bölgesinde düzenlendi. Kaş merkezdeki etkinliğe Kaymakam Ulaş Akhan, Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Akbudak, Emniyet Müdürü Erkan Kaçar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Atılgan, Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Evren, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Göktaş, Turizm Bürosu Sorumlusu Mustafa Aydın, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Yeşilköy Mahallesi'ndeki etkinliğe ise İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kenan Dallı, jandarma trafik timleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.



Protokol üyeleri ve öğrenciler ellerinde 'Hak ver öncelik ver', 'Sen dur yaşam durmasın', 'Sen de bir yayasın', 'Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz', 'İlk geçiş hakkı yayanındır' pankartları taşıdı. Her iki uygulama yerinde, önce öğrencilere bilgilendirme yapıldı. Protokol üyeleri ve öğrenciler birlikte yaya geçidinden geçti. Ardından sürücüleri durdurarak yaya önceliği broşürleri dağıtıldı ve yaya önceliği konusunda sürücüler uyarıldı.



Kaymakam Ulaş Akhan, "Kim olursak olalım. Hepimiz bir yayayız. Bunu hiçbir zaman unutmayacağız. Bu nedenle bir dünya markası olan Kaş'ta, yaya önceliğine farkındalık etkinliği düzenledik tüm Türkiye'de olduğu gibi. Ayrıca yaya önceliğine uymayanlar hakkında cezai yaptırım olduğu konusunda sürücülerimizi uyardık. Düzenleyeceğimiz etkinliklerle sürücülerimizin bu konuda duyarlılığını artırmaya devam edeceğiz. Sürücülerimiz yaya önceliği kuralına yalnızca Kaş merkezde değil tüm mahallelerimizde de uyacak" dedi.