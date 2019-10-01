Kaş Kent Konseyi'nde genel kurul

KAŞ Kent Konseyi'nin ikinci olağan genel kurulu Kaş Belediyesi Toplantı Salonu'nda yapıldı. Genel kurula aralarında Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Başkan Yardımcısı Bayram Karagül, Kaş'taki oda başkanları, bazı daire amirleri, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan yaklaşık 50 kişi katıldı. Divan başkanlığını Erdal Hacıvelioğlu'nun yaptığı genel kurul, geçmiş dönem faaliyet raporunun okunması ile başladı. Rapor üzerine isteyen üyelere söz verildi.Kaş Kent Konseyi genel kuruluna katılarak konuşma yapan Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, "Kaş Kent Konseyi, bir danışma, proje üretme, sorunların çözümüne katkı sağlayan bir kurul olmalı. Belediye olarak Kaş Kent Konseyi'nin üreteceği projelere, yapacağı katkılara her zaman açık olacağız" dedi.Ardından seçime geçildi. Tek listeyle yapılan seçimde avukat İsmail Gökçe'nin hazırladığı 22 kişilik Kaş Kent Konseyi listesi oybirliğiyle kabul edildi. Kaş Kent Konseyi yönetimine KUTSO Başkan Yardımcısı Bayram Karagül, Kaş Ziraat Odası Başkanı Ramazan Süer, Esnaf Odası Başkanı Ali Çalışkan, Şoförler Odası Başkanı Mustafa Demirtepe, Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Ramazan Çetin, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Göktaş, Kaş Turizm Bürosu Sorumlusu Mustafa Aydın ile Murat Yılmaz, Bülent Lalbek, Fatma Bardakçı Mittiri, Güray Özdemir, Ersun Yapıcı, Recep Erdoğan, Muhsin Taylı, Yusuf Ulaş Akçay, mahalle muhtarları Arif Otlu, Bayram Köprücü, Süleyman Kocakehya, Kaş Çocukları İçin Çalışkan Arılar Derneği Başkanı Neriman Ünal, Sinan Kadılar, Gürhan Arıtürk, Mustafa Akdeniz ve Dilek Diker seçildi.Seçim sonrası bir konuşma yapan Kaş Kent Konseyi Başkanı İsmail Gökçe, "Kaş 54 mahalleyi kapsayan geniş bir coğrafyaya sahip. Önemli bir turizm ve tarım merkezi. Kaş'ın her yerini gezerek, inceleyerek sorunları tespit edeceğiz. Yeni projeler üreteceğiz. Sorunları ve projelerimizi Kaş'ı ve Antalya'yı yöneten valimizle, kaymakamımızla, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Kaş Belediye Başkanı ile paylaşacağız. İlçemizde Akdeniz Üniversitesi'ne bağlı bir yüksekokul veya fakülte açılması en büyük çabamız olacak. Bunun yanında Kaş'ta eksikliği duyulan bir kültür merkezi, huzurevi ve müze kazandırılması yolunda çalışmalar yapacağız. İlçemizin yöneticileriyle Kaş için birlikte çalışmak istiyoruz. İşbirliği yapmak istiyoruz" dedi.