Kaş Belediyesi'nde dönemin son meclisi

KAŞ Belediyesi'nin mart ayı ve görev süresinin son meclisi Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer'in yönettiği oturumda yapıldı. 25 üyesinden 19'unun katıldığı mecliste Belediye Başkanı Halil Kocaer, 5 yıllık çalışma dönemi için meclis üyelerine teşekkür etti ve belediye meclis üyelerine veda etti. Başkan Halil Kocaer, "Kaş Belediye Başkanı ve Kaş Belediye Meclisi üyeleri olarak halkın oyları ile seçilerek 59 ay önce göreve başladık. Yeni Büyükşehir Yasası'na uygun olarak, belediyeyi örgütleyerek 54 mahalleye hizmet vermeye çalıştık. Belediye meclisinde birçok kararı oybirliğiyle aldık. Hoşgörü içinde çalıştık. Uyumlu çalıştık. Bugün 5 yıllık görev süremizin son toplantısını yapıyoruz. Kaş'ın her yöresine, her mahallesine hizmet vermeye çalıştık. Yaptıklarımız oldu, yapamadıklarımız oldu. Birçok karar aldık. Bu kararları yaşama geçirmeye çalıştık. Yapamadıklarımızı yeni göreve gelen arkadaşlarımız yapacaktır. Işık ülkesi, tarım, turizm ve ticaret merkezi Kaş'a hizmet edecek arkadaşlara seçimde başarılar diliyorum. Kaş'ın hoşgörüsüne, tarihten gelen demokrasi geleneğini uygun, barış içinde bir seçim yarışı diliyorum" dedi.

Kendisi dahil, bu dönem belediye meclisinde görev yapacakların çoğunluğunun aday olmadığını hatırlatan Başkan Kocaer, "Politika sahnesinden çekiliyoruz. Kaş'a verdiğiniz 5 yıllık hizmet için teşekkür ediyorum. 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde Kaş Belediye Başkanlığı ve Kaş Belediyesi meclis üyeliği yarışında bütün adaylara başarılar diliyorum" diye konuştu.

Başkan Kocaer'in veda konuşması, tüm belediye meclisi üyelerince alkışlandı. Partilerin grup sözcüleri de birer veda konuşması yaparak, Başkan Kocaer ve belediye meclisine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından gündeme geçildi. Gündemin ilk maddesinde yer alan Kalkan Tarihi Kentsel Alanı'nda yer alan iki parselin imar komisyonundan gelen raporunun oybirliğiyle gündemden kaldırılmasına, yeni oluşacak Kaş Belediye Meclisi'ne bırakılmasına karar verildi. Kaş'a bağlı Çayköy Mahallesi'nde yaptırılan halı sahanın, yetki ve sorumluluğunun 5 yıl süreyle Çayköy İlkokulu'na ücretsiz verilmesine oybirliğiyle karar verildi. Kınık Mahallesi'nde bir vatandaşın arazisindeki belediye hissesinin vatandaşa satılmasına oybirliğiyle karar verildi. Elektrik dağıtım şirketinin belediyeye gönderdiği 50 bin liralık icra yoluyla tahsilin pazarlık yoluyla ödenmesine oybirliğiyle karar verildi. Kaş Yat Limanı Yolu'ndaki Süleyman Yücesan Sokağı'nın adının Kaş'ın en yaşlı kadınlarından biri olan Ümmü Gülsüm Sokağı olarak değiştirilmesine oybirliğiyle karar verildi. Kaş Belediye meclisi toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.