Kaş Belediyesi Kasım ayı meclisi

Kaş'ta Kasım ayı meclis toplantısı yapıldı. 

Kaş Belediyesi Kasım ayı meclisi
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KAŞ Belediyesinin Kasım ayı meclis toplantısı Başkan Halil Kocaer yönetiminde gerçekleştirildi. Belediyede yapılan toplantıda gündemde bulunan maddeler görüşülerek karara bağlandı. Kaş Merkez ile Çukurbağ Mahallesi Gedefe Tepesi arasına yapılması planlanan teleferiğin iş ve işlemlerinin yürütülmesi, takibi, sonuçlandırılması ve işletmesine ilişkin belediye başkanı ve belediye encümenine yetki verilmesi konusu görüşülerek, oyçokluğuyla kabul edildi. Kaş Merkez’de bulunan eski hastane yerinin sosyal tesis olarak kullanılması konusu görüşülerek, oybirliğiyle kabulüne karar verildi. 

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