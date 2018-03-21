Karaçay köprüsünde sona yaklaşılıyor

MUĞLA'NIN Seydikemer İlçesi Korubükü Mahallesiyle Antalya’nın Kaş İlçesi Palamut Mahallerini birbirine bağlayan ve Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Muğla Büyükşehir Belediyesinin yaklaşık 2 Milyon 137 bin 512 TL olan ihale bedelini ortaklaşa üstlendiği Karaçay Köprüsündeki çalışmalarda sona yaklaşıldı. Çalışmaları Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı İsa Akdemir ve AK Parti Kaş İlçe Başkanı Mutlu Ulutaş inceledi. İncelemenin ardından Ulutaş, “Geçtiğimiz yıllarda şiddetli yağış nedeniyle debisi artan su, Karaçay nehri üzerine kurulu olan eski köprünün ayaklarında aşınmaya neden olmuş ve Seydikemer İlçesi ile bağlantımızı sağlayan köprünün 30 metrelik kısmında yaklaşık 3 metrelik bir çökme meydana gelmişti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel ile yaptığımız görüşmeler neticesinde, 2 Büyükşehir Belediyesinin ihale bedelini ortaklaşa ödeme kararı aldığı köprümüzün yaklaşık 6 ay süren çalışmalarını ve kontrollerini Seydikemer Belediyemiz ile Kaş Belediyemiz üstlendi. Köprümüzün yol ile bağlantısı sağlandıktan sonra halkımızın hizmetine açılacak. Yeni köprümüzün şimdiden hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.