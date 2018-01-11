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Kaldırım, sinyalizasyon ve aydınlatma yok! Bu yol kazaya davetiye çıkartıyor

Antalya Manavgat'ın Ulukapı yolunda kaldırım, sinyalizasyon ve aydınlatma bulunmaması tehlikeye davetiye çıkarıyor.

Kaldırım, sinyalizasyon ve aydınlatma yok! Bu yol kazaya davetiye çıkartıyor

Antalya Manavgat'ın Ulukapı yolunda kaldırım, sinyalizasyon ve aydınlatma bulunmaması tehlikeye davetiye çıkarıyor.

11 Ocak 2018 Perşembe 09:38
Kaldırım, sinyalizasyon ve aydınlatma yok! Bu yol kazaya davetiye çıkartıyor
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SALKIMEVLER, Çeltikçi ve Ulukapı Mahallelerini birbirine bağlayan, birçok mahallenin geçiş noktası olmasının yanında MATSO Denizcilik Lisesi ve Çeltikçi Orta Okulu öğrencilerinin de kullandığı Manavgat-Ulukapı yolunda kaldırım, sinyalizasyon ve aydınlatma olmaması nedeniyle gerek yayalar gerek sürücüler zor anlar yaşıyor.

Sık sık kazaların meydana geldiği yol çevresinde ikamet eden vatandaşlar korkudan çocuklarını sokağa bırakamazken, anne-babalar sabah okula götürdükleri çocuklarını okul çıkışında da bekleyerek evlerine getiriyor.

Vatandaşlar, gerekli düzenlemelerin yapılmadığı yolun motosiklet ve otomobil sürücüleri tarafından yarış pisti gibi kullanıldığını, gece-gündüz demeden özellikle gençlerin bu yolda hız yaptığını iddia etti. Öğrenciler ve diğer yayalar yol kenarlarında kaldırım bulunmaması nedeniyle yoldan geçmek zorunda kalırken çocuk arabalarıyla yürüyen kadınlar da tehlikeli yolu kullanıyor. Gerek ara sokaklar gerekse okullar bölgesinin yol ayrımlarında yön tabelalarının bulunmaması da sürücülerin işini zorlaştırıyor.

Yetkililerden Ulukapı-Çeltikçi kavşağından başlayarak Ulukapı Mahallesi’ne kadar uzanan yol üzerinde kaldırım, aydınlatma, sinyalizasyon ve yön levhası gibi gerekli trafik düzenlemelerini bir an önce yapmalarını isteyen vatandaşlar, artık kaza görmek korku içerisinde yaşamak istemediklerini dile getirdiler.
 

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Anahtar Kelimeler:
ManavgatAntalyaUlukapı
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