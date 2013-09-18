Kalbiyle gömüldü

Muğla'da, üç gün önce trafik kazası geçirdikten sonra sevk edildiği Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen, ailesi tarafından böbrek, karaciğer ve pankreası bağışlanan kalbi ise sevdiği kıza ait denilerek bağışlanmayan gencin cenazesi morgtan alındı. 19 yaşındaki Ahmet Berger, Bodrum'da geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanmış ve helikopterle sevk edildiği Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde (AÜ) dün beyin ölümü gerçekleşmişti. Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü Koordinatörü Ayşe Özkan Kumru, aileyle görüşerek organ bağışına ikna etmiş pankreas, böbrekler ve karaciğer alınmıştı. Gencin kalbi sevdiğinin kendisine ait olduğunu belirterek, bağışlanmasını istemedi. Ahmet Berger'in bağışlanan organları nakil bekleyen hastalara nakledildi.

Bu sabah gencin cenazesi anne Fatma ve babası Bayram Berger tarafından alındı. Acılı aile kendilerini görüntülemek isteyen gazetecilere tepki gösterdi. Morg çıkışında fenalaşan ve bayılan anne Fatma Berger, yakınları tarafından tekerlekli sandalyeye alındı. Ahmet Berger'in cenazesi Çorum'un Osmancık ilçesine götürüldü.