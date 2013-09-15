Kahyalar'a konteynır desteği

KEPEZ ve Döşemealtı belediyeleri tarafından Gazipaşa- Kahyalar Belediyesi'ne 35 adet çöp konteynırı hibe edildi. AK Parti İl Başkanı Mustafa Köse ve AK Parti Gazipaşa İlçe Başkanı Bahattin Akşit'in girişimleriyle Kepez ve Döşemealtı belediyelerinden alınan 800 litrelik çöp konteynırları beldede acil gereksinim duyulan bölgelere yerleştirilecek. Kahyalar Belediye Başkanı Tevfik Karav, “Konteynırların ilk etapta havalimanı yolu üzeri ve acil ihtiyaç olan bölgelere koyacağız. Beldemizi sürekli temiz tutmak istiyoruz. Halkımızdan isteğimiz, çöplerini düzenli olarak konteynırlara atarak ekiplerimize yardımcı olmaları, konteynırlara sahip çıkmalarıdır" diye konuştu.



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