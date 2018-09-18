İYİ Partili Çokal teşekkür turunda

İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, Gazipaşa'dan Kaş'a kadar ilçeleri ziyaret etti. Vatandaşlarla bir araya gelen Çokal, desteklerinde dolayı teşekkür etti. Talep ve şikayetleri de dinleyen Tuba Vural Çokal, "Antalyalılara meclise girdiğim an sizi unutmayacağım demiştim. Ben aranızdan biriyim ve aranızda kalmaya devam edeceğim demiştim. Mazbatamı alır almaz başladığım ziyaretlere devam ediyorum" dedi.

Milletvekili Tuba Vural Çokal, gerçek siyasetin ve meclisteki temsilin ancak milletin sorunlarını dinleyerek onlarla mesai yaparak yapılacağını belirtti. Çokal, "Biz sokaktaki vatandaşın meclisteki dili, kulağı, gözüyüz. Türk milleti her şeyin en iyisini en güzelini hak ediyor. Son yıllarda hanelerimizin ekonomisi daralırken biz bu soruna en temelden ulaşmalı, sorunu en temelden çözmeliyiz. Bunun için de vatandaşımızla birebir diyalog kurabilmeliyiz" diye konuştu.

SOYAL MEDYADAN MESAJ YAĞIYOR

Vatandaşların gösterdiği ilginin kendisini mutlu ettiğini dile getiren Tuba Vural Çokal, "Antalyalıların gösterdiği sevgi, her yerde bağırlarına basması beni çok mutlu ediyor. Ne kadar yorulursam yorulayım daha fazla çalışmak için motive ediyor. Gönderilen mesajlar ise okudukça bana güç veriyor dedi.