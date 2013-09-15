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İşverene risk analizi uyarısı

Gazipaşa'da 'AB Entegrasyon Sürecinde İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri' düzenlendi

İşverene risk analizi uyarısı

Gazipaşa'da 'AB Entegrasyon Sürecinde İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri' düzenlendi

15 Eylül 2013 Pazar 23:30
İşverene risk analizi uyarısı
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 ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Antalya Avrupa Birliği Bilgi Merkezi tarafından Gazipaşa Belediyesi Kültür Merkezi'nde 'Avrupa Birliği'ne Entegrasyon Sürecinde İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri' düzenledi. Haziran 2012'de yürürlüğe giren 'İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun hem işverenler hem de çalışanlar açısından getirdiği yükümlülüklerin anlatıldığı seminerde, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Alpaslan Yılmaz, katılımcılara bilgi verdi. Kanunun yanında eleman çalıştıran herkesi kapsadığını belirten Yılmaz, kanunun amacının çalışanı, özel kanunlarındaki statüsüne bakılmaksızın korumak olduğunu söyledi. İş gruplarının çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli olarak sınıflandırıldığını aktaran Yılmaz, “Kanun çalışanlara da bazı yükümlülükler getiriyor. Çalışanlar her şeyden önce kendisinin ve başkalarının sağlığını tehlikeye sokacak davranışlardan kaçınmalı" dedi. Çalışanların kendisine verilen kişisel koruyucuları kullanması gerektiğini ve güvenlik tedbirlerini devre dışı bırakmaması gerektiğini anlatan Yılmaz, karşılaşılan olumsuzlukların işyeri yetkilisine rapor edilmesi gerektiğini vurguladı. İşverenin de yükümlülükleri bulunduğuna değinen Yılmaz, risk analizi yapmayan işletmelere 3 bin 234 TL, analiz yaptırılmayan her ay için de 4 bin 851 TL ceza yazılacağını söyledi.
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Son Güncelleme: 15.09.2013 23:33
Anahtar Kelimeler:
GazipaşaATSOSeminer
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