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İncekum'da kaldırım isyanı

İncekum Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar Esentepe yolunun Kakaşlar Camii'ne kadar olan bölümünde yapılan yaya kaldırımı çalışmalarının yolu daralttığını iddia ettiler

İncekum'da kaldırım isyanı

İncekum Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar Esentepe yolunun Kakaşlar Camii'ne kadar olan bölümünde yapılan yaya kaldırımı çalışmalarının yolu daralttığını iddia ettiler

18 Temmuz 2017 Salı 00:05
İncekum'da kaldırım isyanı
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VATANDAŞLAR, Alanya Belediyesi'nin Esentepe Ortaokulu'na giden öğrencilerin kazalara maruz kalmaması için yaptığı kaldırım ve asfalt çalışmalarına teşekkür ederek, buna karşın kaldırım çalışmalarının yolun genişletilerek yapılmasını istediler. Esentepe yolunun Kakaşlar Camii'ne kadar olan bölümünde yola cephe yerlerin parselasyonunun yapıldığını, terk sorunu olmadığını iddia eden vatandaşlar, yaya kaldırımlarının parsel sınırlarına yapılarak yolun genişletilmesini istedi.
'SOKAĞA ATILMASINI İSTEMİYORUZ' 
Yaya kaldırımlarının ve asfalt çalışmalarının mevcut yolun yapısına göre yapılması durumunda gelecek yıllarda yapılacak genişletme çalışmalarıyla harcanan paranın çöpe atılmış olacağını ileri süren vatandaşlar, şöyle konuştu: "Esentepe yolunda yapılan asfalt ve yaya kaldırımı çalışmalarından ötürü başta Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Adem Er ve belediye çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Ancak yapılan kaldırım çalışmaları dar olan mevcut yolu daha da daralttı. Bizler yolun genişletilerek, yarın tüyü bitmemiş yetimin hakkının olduğu harcanan paranın sokağa atılmasını istemiyoruz. İlgililerin talebimizi anlayışla karşılayacaklarına inanıyoruz."

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Son Güncelleme: 18.07.2017 00:13
Anahtar Kelimeler:
Incekum MahallesiKaldırım IsyanıEsentepeKakaşlar
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