'Havacılık Fotoğraf Sergisi' açıldı

KEPEZ Belediyesi ve Türk Hava Kurumu (THK), havacılık sektörünü gençlere sevdirmek amacıyla 'Havacılık Fotoğraf Sergisi ve Model Uçak Gösterisi' etkinliği düzenledi. Kepez Belediyesi'nin, yeni kültür ve sanat sezonunu açtığı etkinliğe, Erdem Bayazıt Kültür Merkezi (EBKM) ev sahipliği yaptı.

THK Antalya Şubesi'nin, Kepez Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlediği sergide, kurumun havacılık faaliyetlerinin tanıtıldığı 36 adet fotoğraf yer alıyor. Serginin açılışına, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, THK Antalya Şube Başkanı Vasıf Yüceliş, kurumun yöneticileri ve lise öğrencileri katıldı.

Başkan Hakan Tütüncü, Havacılık Fotoğraf Sergisi ve Model Uçak Gösterisi etkinliği ile yeni kültür-sanat sezonunu açtıklarını söyledi. THK'nın, ülkeye, Türk havacılığına önemli değerler kazandırdığına işaret eden Tütüncü, "THK'nın, en önemli işlevlerinden biri de milletçe ufkumuzu yükseltmek ve istikbale doğru yüzümüzü çevirmektir. Sergi bu manada önemlidir" dedi.

THK Antalya Şube Başkanı Yüceliş de etkinliğe desteğinden dolayı Başkan Tütüncü'ye teşekkür etti. Konuşmaların ardından Tütüncü, diğer davetlilerle birlikte kurdeleyi keserek, sergiyi ziyarete açtı. Yüceliş, sergiyi gezdirdiği Başkan Tütüncü'yü, fotoğraflarla ilgili bilgilendirdi. Serginin açılışın ardından EBKM'nin yanındaki kent meydanında model uçak ve model helikopter gösterisi yapıldı.