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Güzellik vaat ediyorlar

Konaklı'da faaliyet gösteren Deniz Kuaför, Loreal İneo saç boyasıyla müşterilerinin güzelliklerine güzellik katıyor

Güzellik vaat ediyorlar

Konaklı'da faaliyet gösteren Deniz Kuaför, Loreal İneo saç boyasıyla müşterilerinin güzelliklerine güzellik katıyor

15 Eylül 2013 Pazar 23:18
Güzellik vaat ediyorlar
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- Mustafa ADIYAMAN

BATI beldelerinin en komplike bayan kuaför salonlarından olan Deniz Kuaför, müşterilerinin saç sağlığını korumak için Loreal İneo amonyaksız, kokusuz saç boyası kullanıyor. Geçtiğimiz günlerde Loreal İneo saç boyaları Antalya Bölge Sorumlusu Mehmet Çoban'ı ağırlayan Kuaför Deniz sahipleri Nuri ve Mali Deniz kardeşler, müşterilerine uygulamalı olarak İnoa boyalarının saç derisine olumsuz etkisi olmadığını gösterdiler.
İneo saç boyalarında renk sınırı olmadığını ve profesyonellerin birinci tercihi olduğunu söyleyen Nuri ve Mali Deniz, şöyle konuştular: "Biz profesyoneller İnoa ve onun geliştirdiği "EGS" teknolojisini tercih ediyoruz. Ciltte boya lekesi kalmadığı gibi, su gibi kokusuz bir saç boyasıyla keyif alarak, saç boyatabiliyor. Cildi kaşınmıyor, en önemlisi başa bela beyazları tamamen kapatabiliyor. En doğal kahve tonlarını, bakırları, kızılları, platinleri saçlarına bakım yapan aloe jel sayesinde kolayca saçlarına uygulatabiliyor.
Loreal’in seçkin kuaförlerine sunduğu özel renklendirme teknikleriyle sanatsal farkındalığınızı artırarak, sizlere harika saç renklendirmeleri sunmaya başladık. Elma, pramid ve salyangoz saç renklendirme teknikleriyle kimsede olmayan renk kombinasyonlarına sizlerde sahip olmak isterseniz bize gelin saçlarınızı İneo ile boyayalım. Daha önemlisi hem güzelliğinize güzellik katın, hem de saçlarınızı besleyin, saç derinizi nemlendirin"

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Son Güncelleme: 15.09.2013 23:25
Anahtar Kelimeler:
KonaklıGüzellikDeniz Kuaför
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