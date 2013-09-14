Antalya Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen "Güvenli okullar" projesi kapsamında okulların çocuklar için güvenli kılınması amaçlanıyor. Proje kapsamında çocuk, toplum destekli polislik, trafik denetleme, asayiş, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, terörle mücadele, güvenlik şube, ilçe emniyet müdürlükleri ve polis merkez emirliklerine bağlı ekipler tarafından risk faktörüne göre okulardaki kontroller planlandı.

Projeyle okullardaki irtibat görevlilerin faaliyet alanları genişletilerek "Polis abi ve polis abla" uygulaması kapsamında 464 polis memuru görevlendirildi.

Okullardaki "polis abi ve polis ablaların" okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler ile yüz yüze görüşerek gelen öneri, şikayetleri emniyet yetkililerine bildirmesi ve gerekli önlemlerin alınması amaçlanıyor.

"Gelecek eğitimle gelecek" uygulaması kapsamında ise çocukların kişisel güvenlikleri konusunda duyarlılıklarının arttırılması, eğitime ilk adımı atan öğrencilerin basit güvenlik önlemleri ve trafik kurallarını içeren bilgileri eğlenerek öğrenmelerini sağlayan etkinlikler düzenlenecek.

Emniyet Müdürlüğünce öğrencilerin güvenli yolculuk yapması ve trafik kazalarının korunması amacıyla "Polirobot trafikte", öğrencilerin okul giriş ve çıkışlarınnı güvenli olması için "Okul geçidi görevlisi" gibi uygulamalar da yapılıyor.

Geçen yıl bin 503 okul servisine ceza kesildi

Öte yandan Antalya Emniyet Müdürlüğü yetkililerince okul servisi sürücülerinin bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi amacıyla bin 200 sürücüye eğitim semineri verildi. Polis ekiplerince geçen yıl yapılan denetimlerde ise bin 667 okul servisinin kontrol edildiği, bu servislerden bin 503'üne fazla koltuk bulundurmak, fazla yolcu almak, hız ihlali gibi çeşitli maddelerden ceza kesildiği bildirildi.

Antalya Emniyet Müdürü Mustafa Sağlam, okullardaki güvenlik algısının en az eğitim kadar önemli bir ihtiyaç olduğunu vurguladı. Eğitim kurumlarının başarılarından birinin de okul çevresinin güvenli olmasından kaynaklandığına dikkati çeken Sağlam, öğrenci ve öğretmenlerin güvenliği için farklı kurumlarla işbirliği içerisinde çalıştıklarını kaydetti.

Sağlam, öğrencilerin evinden okullarına gidişi, okul süreci ve okuldan evlerine dönüşlerine kadar olan sürecin güvenliği için çaba gösterdiklerini dile getird