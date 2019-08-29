Gençlerden 'Gençlik Şöleni'

MİMAR Sinan Kültür Merkezi'nde gerçekleşen şölende konuşan ASKEF Genel Başkanı Savaş Ünal, federasyonun Türkiye'de ve birçok ülkede temsilcilikleri bulunduğunu, bugüne kadar yurt içinde ve yurt dışında uluslararası 22 kültür sanat etkinliğini yaptığını, Türk Cumhuriyetleri arasında köprü oluşturduklarını söyledi. Ünal, Antalya'da yerel yönetimlerin etkinliklere yeterli desteği vermemelerinden yakındı.GENÇDER Başkanı Süleyman Güzel de derneğin bir süre önce kurulduğunu belirterek, Uluslararası Zafer ve Gençlik Şöleni ismi altında ilk kültür-sanat projesini hayata geçirdiklerini, birçok ülkeden konuk ressam, şair, ozan ve ses sanatçıların etkinliklere katıldığını söyledi.Uluslararası Zafer ve Gençlik Şöleni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın hep bir ağızdan okunmasının ardından genç müzisyen Can Toprağı'nın gitar dinletisiyle başladı. Ardından şef Hasan Safran'ın yönettiği Türk Halk Müziği Korosu konser verdi. Konser koronun 'Yıldız Akşamdan Doğar' adlı türküsüyle başladı ve 'Aramıza Girmiş Dağlar' adlı türkü ile devam etti. Konserde 'Başında Yazması Var', 'Gönül Senin Elinden', 'Kavurma Koydum Tasa', 'Bağa Gel Bostana Gel', 'Kaçma Güzel Kaçma', 'Gözleri Fettan Güzel', 'Sevda Olmasaydı', 'Başında Yazması Var' adlı ve daha birçok türküler yorumlandı, izleyenler de hep bir ağızdan eşlik etti. Konserde sürpriz sanatçılar da yer aldı. Van'da yaşayan, bazı dizi filmlerinde rol alan ses sanatçısı Veysel Yalvaç sahneye çıktı. Yalvaç, yeni çıkardığı albümünde yer alan neşeli türkülerini türkü severler için yorumladı, izleyenler türkülere halay çekerek, çiftetelli oynayarak eşlik etti. Anadolu'yu gezdiren Türkülerin ardından şairler Yahya Azeroğlu, Gonca Aydemir, Soner Can, Süleyman Güzel de duygu yüklü şiirlerini seslendirdi. Etkinliğe emeği geçenlere çiçek ve plaketle teşekkür edildi.