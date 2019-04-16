Geleneksel Çocuk Oyunları müsabakaları yapıldı

KORKUTELİ'NDE 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları Müsabakaları Recep Gürbüz Spor Salonu'nda başladı. Yakan top turnuvası sonunda genç kızlarda Fatma Mehmet Cadıl Fen Lisesi birinci, Hacı Ethem Şerife Kavukçu Anadolu Lisesi ikinci, Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü oldu. Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Tunç, "Oyun çocuğa sorumluluk almayı, işbirliğini öğretir. Çocuğun kendine güvenini geliştirme, karar verme, girişimci olma, problem çözme yeteneklerinin gelişmesine, özgür bir birey olarak gelişimine ve sosyalleşmesine yardımcı olur. Geleceğimizin güvencesi olan canlarımız çocuklarımızı, sağlıklı bireyler olarak yarınlara hazırlamak hepimizin insanlık görevidir. Teknolojinin ağına hapsolmaya başlayan çocuklarımız geleneksel çocuk oyunları müsabakalarıyla tekrardan bireysel, sosyal, rekabetçi ve bedensel gelişimlerle tamamlamaya başladı. Bizler toplumun en küçük halkası olan ailenin tamamına çocuklarla dokunarak pozitif yansımaların gelecek nesillere ve büyümüş bireylere kadar gideceğine inanmakta ve bu yolda kendimizi geliştirerek devam etmekteyiz" dedi.