Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 21°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
112861
ALTIN
157.131
DOLAR
3.8299
STERLİN
5.0002
EURO
4.4597
Whatsapp çöktü mü? Whatsapp neden açılmıyor?
Whatsapp çöktü mü?
3 Kasım 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
3 Kasım 2017 Yeni Alanya...
Aspirin kanser riskini yüzde 50 azaltıyor
Aspirin kanser riskini yüzde 50...
banner468

Gazipaşalı çiftçinin su sorunu çözüldü

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğünün Gazipaşa’da tamamladığı içme suyu ve tarımsal sulama projesi Gazipaşalı çiftçilerin yüzünü güldürdü

Gazipaşalı çiftçinin su sorunu çözüldü

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğünün Gazipaşa’da tamamladığı içme suyu ve tarımsal sulama projesi Gazipaşalı çiftçilerin yüzünü güldürdü

03 Kasım 2017 Cuma 14:41
Gazipaşalı çiftçinin su sorunu çözüldü
banner404

YENİ sistemle sulamanın kolaylaştığını belirten çiftçiler, daha verimli üretim yapabilecek olmanın sevincini yaşıyor.

ASAT’ın Gazipaşa Sugözü su kaynağını devralmasıyla içme ve sulama suyu sorununun çözümü ilçede büyük sevinç yarattı. Havaalanı yolu üzerindeki, atıl durumda bulunan 3 adet sulama kuyusunun trafoları ve elektrik panoları yenilenerek Gazipaşa Sulama Birliği’ne ait sulama kanalına bağlandı. Sulama sistemine saniyede 150 litre debi ölçeğinde su aktarılmaya başlandı. Ayrıca, ilçe merkezinin yetersiz kalan içme suyuna da buradan takviye yapıldı. Projenin bitmesiyle Gazipaşa Beyobası, Aydıncık bölgesinde tarım yapan çiftçilerin sulama sorunları çözüldü. Tarımın en önemli geçim kaynağı olduğu Gazipaşa’da su sorununun çözümü en çok çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Ürün kalitesi ve miktarında artış var

Su sorununun çözümüne en çok ülke ekonomisine yılda yaklaşık 1 milyar TL girdi sağlayan Gazipaşalı çiftçiler sevindi. Gazipaşa Sulama Birliği Başkan Vekili Necati Demir, “Sadece sulama açısından rahatlama olmakla kalmadı, topluma da huzur geldi. Şimdiki sistem rahat ve sistemli sulama sayesinde hem ürün kalitesinde hem de miktarında artış gözleniyor” dedi.

30 yıldır Gazipaşa’da çiftçilik yapan Kemal Koç, “Çiftçimiz, su yetersiz kaldığı için gece 01.00’de kanallardan su almaya çalışıyordu. Çok büyük sıkıntı içindeydik. Yeni sulama sistemiyle artık rahatız. Hizmetten çok memnunuz” diye konuştu. Aydıncık’ta çiftçilik yapan Ahmet Karabulut ise; “Bu bölgede seralarımız var. Eski sistemde yeterli su bulamadığım için zamanında ekim yapamadım, zarar ettim. Şimdi sorunumuz çözüldü ekimi zamanında yapıyoruz. Üretimimiz artacak” ifadelerini kullandı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 03.11.2017 14:54
Anahtar Kelimeler:
SulamaçiftçiGazipaşaASATASA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya’da 250 bin dönümlük seradan 170 bin kişi geçimini sağlıyor
Antalya’da 250 bin dönümlük seradan 170 bin kişi geçimini sağlıyor
Kumluca’da coşkulu Cumhuriyet kutlaması
Kumluca’da coşkulu Cumhuriyet kutlaması
Manavgat'ta aynı kavşakta 2 ayda 4 kaza yaşandı
Manavgat'ta aynı kavşakta 2 ayda 4 kaza yaşandı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim