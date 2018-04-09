Gazipaşa’da ücretsiz wi-fi dönemi

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi’nin TÜRKSAT iş birliğinde Türkiye'de ilk kez hayata geçirdiği ‘Akıllı Kent Uygulaması’ ilçeleri de teknolojiyle buluşturuyor. Bu kapsamda Gazipaşa’da ücretsiz internet hizmeti dönemi başladı. Son olarak Gazipaşa’da halkın internete erişimini kolaylaştırmak için açık alanlarda kablosuz internet uygulamasına geçildi. Yaklaşık iki aydır süren altyapı çalışmasının ardından Gazipaşa Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşlar wi-fi erişimi sağlayabiliyor. Ücretsiz internet hizmeti vatandaşların ilgi odağı oldu.

İşte wi-fi noktalarının kullanımı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin kablosuz internet bağlantısı, wi-fi özelliği olan dizüstü bilgisayar, tablet, akıllı telefonlarda kullanılabiliyor. Vatandaşlar, cihazın wi-fi özelliğinden Antalya Büyükşehir Belediyesi kablosuz ağını seçiyor ve bağlanıyor. Kullanıcılar sisteme kullanıcı adı olarak telefon numaralarıyla giriş yapıp, şifre bölümüne ise SMS ile gelen doğrulama kodunu giriyor. Her kullanıcının haftalık olarak 600 dakikalık kullanım hakkı bulunuyor. Her hafta kullanım süresi yenileniyor.