Gazipaşa’da içme ve sulama suyu sorunu tarih oluyor

GAZİPAŞA Sulama Birliği ile oluşturulan koordinasyon sonucunda Sugözü Su kaynağı ASAT tarafından protokol ile devir alındı. ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt’un da takip ettiği proje ile Gazipaşa ilçesinde hem içme suyu hem de sulama suyu ihtiyacı için çözüm üretildi.
11 günde tamamlandı
Havaalanı yolu üzerindeki, atıl durumda bulunan 3 adet sulama kuyusunun trafoları ve elektrik panoları yenilenerek Gazipaşa Sulama Birliği’ne ait sulama kanalına bağlandı. Sulama sistemine saniyede 150 litre debi ölçeğinde su aktarılmaya başlandı. Ayrıca, ilçe merkezinin yetersiz kalan içme suyuna da buradan takviye yapıldı. Gazipaşa’nın hem içme suyu hem sulama suyu sorununu kalıcı çözüm getiren 11 gün içerisinde tamamlandı. Projenin bitmesiyle Gazipaşa Beyobası, Aydıncık bölgesinde tarım yapan çiftçilerin sulama sorunları çözüldü.
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