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Gazipaşa Sanayi kavşağında kaza: 1 ağır yaralı

Gazipaşa'da, sanayi kavşağında meydana gelen kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı

Gazipaşa Sanayi kavşağında kaza: 1 ağır yaralı

Gazipaşa'da, sanayi kavşağında meydana gelen kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı

09 Aralık 2017 Cumartesi 14:06
Gazipaşa Sanayi kavşağında kaza: 1 ağır yaralı
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EDİNİLEN bilgilere göre, kaza, saat 09.00 sıralarında meydana geldi. 07 UC 875 plakalı otomobili kullanan Süleyman Özdemir, D400 Karayoluna kontrolsüz bir şekilde çıktı. D400 Karayolunda seyir halinde olan Emre Görgülü’nün kullandığı 07 NGE 24 plakalı araç, kontrolsüz bir şekilde yola çıkan otomobile çarptı. Çarpmanın ardından orta refüje savrulan otomobil hurdaya döndü. Otomobil sürücüsü Süleyman Özdemir kazada ağır yaralandı. Özdemir kaza sonrası Gazipaşa Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Son Güncelleme: 09.12.2017 14:39
Anahtar Kelimeler:
Süleyman ÖzdemirKazaEmre GörgülüGazipaşaTrafik KazasıSanayi Kavşağı
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