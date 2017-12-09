Gazipaşa Sanayi kavşağında kaza: 1 ağır yaralı

EDİNİLEN bilgilere göre, kaza , saat 09.00 sıralarında meydana geldi. 07 UC 875 plakalı otomobili kullanan Süleyman Özdemir , D400 Karayoluna kontrolsüz bir şekilde çıktı. D400 Karayolunda seyir halinde olan Emre Görgülü ’nün kullandığı 07 NGE 24 plakalı araç, kontrolsüz bir şekilde yola çıkan otomobile çarptı. Çarpmanın ardından orta refüje savrulan otomobil hurdaya döndü. Otomobil sürücüsü Süleyman Özdemir kazada ağır yaralandı. Özdemir kaza sonrası Gazipaşa Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.