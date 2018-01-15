Gazipaşa'da Ocak ayında bademler çağla verince...

EŞİ hamile olan bahçe sahibi Veli Elmas için bademlerin çağla vermesi adeta velinimet oldu. Çağlaya aş eren eşi için dalından çağla toplayan Veli Elmas, "Türkiye'nin en güzel yerinde yaşıyoruz. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredince, badem ağaçları 3 ay önce meyve verdi. Bu da benim işime yaradım. Aş eren karıma dalından çağla topladım" dedi.

Veli Elmas'ın eşi Selma Elmas ise kendisini dünyanın en şanslı annesi olarak gördüğünü söyledi. Cennet gibi bir yerde yaşadıklarını belirten Selma Elmas, çok mutlu olduğunu söyledi.

Karı-koca, topladıkları çağlaları birlikte yedi.



Diğer yandan Elmas ailesinin bahçesinde bulunan ağaçlardan sadece badem meyve vermedi. Bahçedeki erik ağacında bulunan çiçeklerde meyveye dönüştü. Bezelye büyüklüğündeki eriklerin birkaç hafta içinde olgunlaşacağını belirten Ali Elmas, "Erik ağacı da havaların güzel gitmesi sonucu 3 ay erken meyve verdi" dedi.