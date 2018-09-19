Gazipaşa'da Gaziler Günü kutlandı

GAZİPAŞA Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programa Kaymakam Ali Sakar, Belediye Başkanı Yardımcısı Semra Bilgiç, İlçe Emniyet Müdürü Tayfun Ilgaz, kamu kurumlarının temsilcileri, gaziler ve aileleri katıldı. Törende Gazipaşa Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve gaziler tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kıbrıs Gazisi Zeki Sezer günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören Kaymakam Sakar ve protokol üyeleri tarafından gazilere karanfil verilmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında gaziler ve aileleri Gazipaşa Öğretmenevinde düzenlenen yemekte bir araya geldi.