Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 28°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
106480
ALTIN
152.832
DOLAR
3.6452
STERLİN
4.8425
EURO
4.2959
Uzmanlar uyardı! Balığın yanında sakın yemeyin
Balık tüketmenin püf noktaları
Dikkat! Çocuklarınız bu gıdaları tüketerek zehirleniyor
Çocuklarınız bu gıdaları tüketerek zehirleniyor
Sağlıklı bildiğimiz sağlıksız gıdalar
Sağlıklı bildiğimiz sağlıksız gıdalar
banner468

Gazipaşa çekirdeksiz nar ile dünya pazarına açıldı

Türkiye’de sadece Gazipaşa'da üretilen ve 2011 yılında Türk Patent Enstitüsünden marka tescili yapılan Gazipaşa Çekirdeksiz Narı için her yıl düzenlenen Gazipaşa Çekirdeksiz Nar Festivalinin bu yıl 8’incisini düzenleniyor

Gazipaşa çekirdeksiz nar ile dünya pazarına açıldı

Türkiye’de sadece Gazipaşa'da üretilen ve 2011 yılında Türk Patent Enstitüsünden marka tescili yapılan Gazipaşa Çekirdeksiz Narı için her yıl düzenlenen Gazipaşa Çekirdeksiz Nar Festivalinin bu yıl 8’incisini düzenleniyor

16 Ekim 2017 Pazartesi 12:52
Gazipaşa çekirdeksiz nar ile dünya pazarına açıldı
banner404

2 bin 250 dekarlık alanda ekilen ve 2 bin 150 dekardan meyve alınan çekirdeksiz nardan yıllık yaklaşık 3 bin 500 ton rekolte alınıyor. Çekirdeksiz nar, hasattan sonra Rusya’daki seçkin müşterileriyle buluşuyor.

20 Ekim Cuma günü başlayacak ve 2 gün sürecek festival hakkında bilgi veren Gazipaşa Belediye Başkanı Dr. Adil Çelik, festivalin bu yıl çok farklı ve renkli bir konsepte geçeceğini söyledi.

Festivalin her yıl Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün unvanı olan "Gazipaşa" isminin 21 Ekim 1922 yılında ilçeye verilişinin yıldönümü dolayısıyla, bu günü içine alacak şekilde düzenlendiğini belirten Başkan Çelik, "Çekirdeksiz Narımız ilçemizin önemli bir değeri. Bu eşsiz ve tamamen doğal ürünümüzü ülkemize ve dünyaya tanıtmak için düzenlediğimiz Çekirdeksiz Nar Festivali, aynı zamanda kurtuluş mücadelesinde Delibaş isyanlarının bastırılmasında büyük rol oynayan bölge halkını ödüllendirmek için bizzat Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından unvanı ile ödüllendirilişimizin yıldönümünü oluyor. Bu yüzden bizim için ayrı bir değere sahip" dedi.

Çekirdeksiz Narın tamamen doğal bir ürün olduğunu dile getiren Başkan Çelik, "Narımızın tadan bazı insanlar, ’Bunun genetiği ile mi oynadınız?’ diye bize soruyor. Bu ürün tamamen doğaldır ve üzerinde hiçbir oynama yoktur. Aslında narın çekirdeği var ancak ağızda eriyen şeffaf bir yapısı olduğu için yok gibi algılanıyor. İlçemizin bile sadece bazı mahallelerinde yetişen bu nadide ürünü görmek ve tatmak isteyen herkesi 20-21 Ekim 2017 tarihlerinde düzenleyeceğimiz 8. Gazipaşa Çekirdeksiz Nar Festivaline bekliyorum" diye konuştu.

Festivalin içeriği ile ilgili de bilgi veren Çelik, şunları söyledi: "Festivalin yerini bu yıl Atatürk Parkı olarak belirledik. Hava şartları el vermediği takdirde festival alanını her zamanki yerine yani fuar alanına alacağız. 20 Ekim Cuma günü kortej yürüyüşüyle başlayacak olan festivalimizi birçok yarışma ve etkinlikle renklendirmeyi amaçladık. 2 gün sürecek festivalimizin ilk gününde yerel sanatçılarımızın konseri olacak. İkinci gün ise ilçe kültürümüzün anlatıldığı, şiirlerin, türkülerin okunduğu bölümler olacak. Yine ikinci günün akşamında Sürpriz sanatçılarla konser devam edecek. İlçe halkımızın ve dışarıdan gelecek olan konuklarımızın festivalimizi beğeneceğini düşünüyorum."

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Gazipaşaçekirdeksiz NarTürk Patent EnstitüsüAntalyaGazipaşa Çekirdeksiz Nar Festivali
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya, Meze Festivali'ne ev sahipliği yaptı
Antalya, Meze Festivali'ne ev sahipliği yaptı
Antalya'da ameliyatı canlı yayınla 308 hekim izledi
Antalya'da ameliyatı canlı yayınla 308 hekim izledi
Manavgat'ta motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı
Manavgat'ta motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim