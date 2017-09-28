Gazipaşa Belediyesi’nden eğitime 3 yılda 700 bin TL’lik destek

GÜNDEME ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Çelik, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilçedeki okullara 700 bin liranın üzerinde destek verdiklerini söyledi.

Geçtiğimiz hafta başlayan 2017-2018 Eğitim Öğretim yılının tüm öğrenci, öğretmen ve velilere hayırlar getirmesini dileyen Çelik, eğitim kurumlarının her türlü ihtiyacını göreve geldiği günden bu yana karşılamaya gayret gösterdiklerini belirtti.

Okullara yaptığı hizmetleri sıralayan Çelik, "Cumhuriyet Ortaokulu çevre düzenlemesi için okul bahçesine 1100 metrekare parke ve 150 metre bordür işi yapıldı. Cumhuriyet İlkokulu bahçesine ise 1300 metrekare beton kaplama yapıldı. Fadime Tuncer İlkokulu bahçesine bin metrekare beton kaplama yapıldı. Ahmet Tuncer İlkokulu bahçesine 300 metrekare beton kaplama yapıldı. Burhan İlkokulu tuvaletine kabin kapıları yapıldı, lavabo takımları, zemin ve duvar fayansları değişti. Genel boya badana işleri yapıldı. Beyrebucak İlköğretim okulun bahçesi ve çevre düzenlemesi için 1740 metrekare beton kilitli parke çalışması yapıldı. Korubaşı İlköğretim okulu bahçesi ve çevre düzenlemesi için 1200 metrekare kilitli parke uygulaması yapıldı. Çalıpınar İlköğretim okulu bahçesine 1100 metrekare kilitli parke döşendi. Macar İlköğretim okulu bahçesine 550 metrekare kilitli parke uygulaması yapıldı. Karalar Hüseyinli İlköğretim okulu bahçesine 1200 metrekare kilitli parke yapıldı. Doğanca ilköğretim okulu bahçesine 1650 metrekare 8’lik kilitli beton parke yapıldı. Macar İlköğretim okulu çevre düzenlemesi için 85 metreküp beton kullanılarak 800 metrekare alan beton ile kaplandı. Fadime Tuncer İlköğretim okulu bahçe düzenlemesi için 500 metrekare kilitli beton parke kullanıldı. Muzkent İlköğretim Okulu çevre istinat duvarı yapıldı. İstiklal İlköğretim Okulunun ses sistemi kuruldu. İstiklal İlköğretim bahçe düzenlemesi yapıldı. Av. Kemal Akça İlköğretim okulu çevre düzenlemesi yapıldı, okulun kapıları değişti. Ekmel İlköğretim Okulu Bahçesi sıcak asfalt kaplaması yapıldı. Macar İlköğretim okulunun fosseptik çukuru ve basket sahası yapıldı. Kaledran Yakacık İlköğretim okulunun bahçesi parke ile kaplandı.

Ekmek ilköğretim okuluna parke döşendi, bahçesi sıcak asfaltla kaplandı, bahçe düzenlemesi yapıldı. Ayrıca Cumhuriyet, Burhan, Kahyalar, Hasdere, Muzkent, Aydıncık, Beyrebucak, Yeniköy, Korubaşı, ve Gazi Mustafa Kemal, Koru İlköğretim Okullarına çocuk oyun grupları konuldu. Naile Bilgiç Büyükballı Anaokuluna yine oyun grubu konuldu, hobi bahçesi yapıldı" dedi.

Okulların yapımında da önemli katkılar sunduklarını belirten Başkan Çelik, "Beyrebucak İlköğretim Okuluna ek bina yapımı için yaklaşık 50 bin TL, Akalan İlköğretim okulu ek derslik yapımı için 15 bin TL yardım yaptık. Okullarımızın fiziki yapısının yanı sıra öğrenci servisi için otobüs kiralaması, tiyatro hizmeti, spor malzemeleri ve ofis mobilyaları gibi yardımlarda da bulunduk" diye konuştu.

Mart 2014 tarihinden bu yana okullara toplamda 700 bin lirayı aşkın yardım yaptıklarını dile getiren Çelik, "İlçemizdeki okul sayısı hayırseverlerimizin katkılarıyla yeterli hale geldi. Son olarak girişimlerimiz sonucu ilçemize bir Fen Lisesi daha kazandırdık. İnşallah önümüzdeki yıl ilçemize bir de fakülte açılacak. Eğitimde başarısını kanıtlamış ve marka haline gelen ilçemize bizler de elimizden gelen desteği sağlıyoruz. Bizlere bağlı olmamasına rağmen çocuklarımızın rahat ortamlarda eğitimlerine devam etmeleri için eğitim kurumlarına desteğimiz sürecek. Gazipaşamız, turizmde, tarımda yaptığı atılımı eğitim alanında da devam ettirecek. Bu vesileyle yeni başlayan 2017-2018 eğitim öğretim yılının tüm öğrenci, öğretmen ve velilere hayırlar getirmesini dilerim" dedi.