Gazipaşa Anadolu Lisesi'nde robotik çalışmaları

Gazipaşa Anadolu Lisesi'nde çalışan biyoloji öğretmeni Mustafa Akkoca, kızına "Makeblock" denen ve içerisinde robotik ürünler yapmakta kullanılan mekanik ve dijital parçaların olduğu eğitici hediyeyi gönderen mühendis öğrencisini arayarak konu hakkında detaylı bilgi aldı. Teknoloji çağının bir gerekliliği olduğunu düşündüğü robotik eğitimlerden öğrencilerinin de faydalanması gerektiğini düşünen Akkoca, okul müdürü ve bilgisayar öğretmeni ile görüşerek okulda robotiğin temelini oluşturan "Arduino" denilen kodlama sisteminin öğrenildiği bir kurs açtı. Mühendis olan eski öğrencisi Onur Oktar'ın da İstanbul'dan gelerek katıldığı kurslara 24 öğrenci ilgi gösterdi.

Kurs için gerekli olan araç gereçleri ilçe esnafının sponsorluğunda temin eden öğrenciler, kursun ilk haftasında kodlamanın mantığını öğrenerek, kodlama aracılığıyla elektronik panodaki led ışığı yakmayı başardı. Kursların başlama serüvenini anlatan Mustafa Akkoca, "Mezun olan ve şu an aktif olarak mühendis olarak çalışan bir öğrencimin kızıma gönderdiği "Makeblock" ile bu olayın temel mantığını kavradım ve önemli olduğunu anlayınca öğrencilerime de bunu aktarmak istedim. Müdürümüzle görüştüm, bilgisayar öğretmenimizle görüştük gönüllü oldular. Bu kursu açarak öğrencilerimize robotiğin temelini atmış olduk" dedi.

İstanbul'dan her hafta gelerek mezun olduğu okulun öğrencilerine ders veren mühendis Onur Oktar, mezun olduğu okulun öğrencilerine hizmet etmekten gurur duyduğunu belirtti. Öğrencilere kodlama eğitimi verdiklerini söyleyen Ortar, "Yeni eğitim sisteminin temelini oluşturan kodlama sistemini vermeye çalışıyoruz. Tüm derslerin bir arada bulunduğu bir eğitim sistemi bu. Burada çocuklar ilk deneyimlerini gerçekleştiriyorlar. İlk olarak led yakıp söndürmeyi yapıyorlar. Dersin sonunda çocuklar kendi güvenlik sistemlerini bile yapabilirler. İlerde ikinci dönem, robotik yarışmalara katılabilirler, TÜBİTAK'tan destek alabilirler" diye konuştu.

Ders materyallerinin ilçe esnafının katkılarıyla alındığını ifade eden Oktar, şu an için bu materyallerin yeterli olduğunu ancak ileride destek gerekeceğini söyledi. Gelişmiş ülkelerde bu eğitim için devletlerin büyük bütçeler ayırdığını dile getiren Oktar, "Türkiye'de de bunun temelleri atıldı. Biz de bunun ilk adımlarını attık. Algoritma denen bir düşünme tekniği var. Bu düşünme tekniği ile öğrenciler farklı bir bakış açısı kazanıyorlar. Her türlü derse, biyolojiye de, kimyaya da, fiziğe de her türlü desteği olacak bir sistem bu" dedi.

Okulun Bilişim ve Teknoloji öğretmeni Sema Karakaş ise teknoloji çağında olduklarını bildiklerini ve bunun gereği olarak bir şeyler yapmak istediklerini vurguladı. "Arduino" denen sistemin şu an için tüm dünyada bilindiğini belirten Karakaş, "Öğrencilerimiz çok istekli, bu da bizi heyecanlandırdı. Robotik sistemin ilk kısmı olan Arduino ile işe başladık. Yaptığımız çalışma öğrencinin hayal gücüyle alakalı, öğrenci parçaları birleştirdiğinde yapamayacağı şey yok. Yürüyen robotlardan tutunda, akıllı ev sistemleriyle ilgili, tıpla ilgili, tarımla ilgili, birçok şey yapılabilir. Yapılabilecekler öğrencilerin hayal gücüyle sınırlı" şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Mehmet Yıldız ise ülkemizin ithal ettiği teknolojik ürünleri yapmayı hayal ettiğini belirterek, "Bize bu fikri hocamız verdi. Ülkemizin bütün dünyanın hazırlandığı Endüstri 4.0'a bizlerinde hazırlanması gerektiğini belirtti. Bizler sanayi devrimini kaçırdık ama endüstri 4.0'ı kaçırmayacağız. Arduino denen devre elemanını kodlamayı öğrendik. Onla birlikte hayal gücümüzü kullanarak çeşitli inovasyon ürünler üretebiliriz. Ülkemizin üretmek istediği ama üretemediği ürünleri ürütmek istiyorum" dedi.

Elektronik merakı bulunan ve bu nedenle kodlama derslerine katıldığını belirten Meryem Atike Özgenç de, derslerin çok eğlenceli geçtiğini söyledi. İleride kendi buluşlarını yapmak istediğini belirten Özgenç, en çok da kendi cep telefonunu üretmek istediğini söyledi.

Kurslara katılan Emine Gökkurt ise kendilerine maddi ve manevi destekte bulunan tüm Gazipaşalı esnaflara teşekkür etti.



Arduino nedir?

Arduino, bir giriş çıkış kartı ve yazılım dilinin bir uygulamasını içeren, İtalyan elektronik mühendisleri tarafından açık kaynak kodlu geliştirilen ve isteyen herkesin baskı devreleri indirerek kendi devrelerini basabilecekleri dilerlerse şık bir görüntüye sahip hazır basılmış ve bileşenleri yerleştirilmiş halde alabilecekleri, esnek, kolay kullanımlı donanım ve yazılım tabanlı bir fiziksel programlama platformudur.