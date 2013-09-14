Fuar'a Mısır-Suriye darbesi

Afyonkarahisar Belediyesi ve Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ortak düzenlenen fuar, Kültürpark ve Fuarı Alan'ında kapılarını açtı. 25 firmanın stant açtığı fuarın açılışında konuşan Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, dünyada gelişen olayların bu tür organizasyonları derinden etkilediğini belirtti.

Mısır ve Suriye'de yaşanan gerilim nedeniyle fuara katılımın istenen düzeyde olmadığını vurgulayan Başkan Çoban, "3 büyük otomobil firmasının gemileri, Mısır- Suriye krizine bağlı olarak, mecburi rota değişikliği yaptı. Bu nedenle yeni modellerini yetiştiremedikleri gerekçesiyle fuara katılımlarını iptal ettiler. Keşke böyle bir durum olmasaydı da katılım daha geniş olsaydı" dedi.