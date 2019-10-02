Finike MYO yüzde 85 dolulukla başladı

FİNİKE MYO'da 2019- 2020 akademik yılına ilişkin basın toplantısı düzenlendi. MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Önder Kabaş başkanlığında gerçekleştirilen basın toplantısına müdür yardımcıları Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Aydın, öğretim görevlisi Ahmet Aygün ve Yüksekokul Sekreteri Özlem Yalçın eşlik etti. 2019- 2020 yüksekokul kontenjanının 360 olduğunu belirten Okul Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Önder Kabaş, kayıt yaptıran öğrenci sayısının 314, doluluk oranının ise yüzde 85 oranında gerçekleştiğini kaydetti. Deniz ve Liman İşletmeciliği, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Dış Ticaret, Bahçe Tarım ile Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi olmak üzere 5 bölüm bulunduğunu belirten Dr. Öğretim Üyesi Kabaş, toplam öğrenci sayısının ise 972 olduğunu söyledi. Yeni açılan Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi programı hakkında da bilgi aktaran Kabaş, "Bu program tarıma dayalı hammaddeleri üretiminden başlayarak tüketici tarafından kullanımına kadar uzanan proseste modern işleme teknolojilerini kullanan, güvenli gıda üretimini sağlamak için duyusal, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik yönden gıda kontrol hizmetlerini gerçekleştiren, kısacası 'tarladan çatala' anlayışı doğrultusunda çalışan mezunlar yetiştirmeye yönelik olarak eğitim veren bir programdır" dedi. Dr. Öğretim Üyesi Önder Kabaş, ayrıca Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'na (BAKA) proje başvurusunda bulunduklarını da kaydetti. Projenin, Bahçe Tarımı Programı ile Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi programlarının meslek eğitim alt yapılarının iyileştirilmesine yönelik hazırlandığını belirten Kabaş, "Projenin uygulanması halinde Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi program için laboratuvar kurulacak, Bahçe Tarım Programı için de bahçe yapılacak" diye konuştu. Toplantıda ayrıca gazetecilerin sorusu üzerine Finike MYO'nun yurt sorunu da gündeme geldi. Kabaş, yüksekokul öğrencilerini barındıracak yurt olmasını kendilerinin de çok istediğini ve bu konudaki girişimlerini devam ettirdiklerini kaydetti.