Finike'de yeni dönemin ilk meclisi

FİNİKE Belediyesi'nde 31 Mart Mahalle İdareler Genel Seçimleri'nden sonra oluşan yeni meclis, ilk toplantısını gerçekleştirdi. Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi ve tüm meclis üyelerinin katılımıyla yapılan toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Meclis üyelerine yönelik kısa konuşma yaparak, birlik beraberlik mesajı veren Başkan Geyikçi, parti ayrımı gözetmeden, ilçe adına en doğru olan kararları birlikte vermek istediklerini ve her konuda şeffaf olacaklarını belirterek, "Aldığımız her kararın ilçeye hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. Günden maddelerine geçilmeden önce partilerin grup sözcüleri söz alarak yeni dönemin hayırlı olmasını diledi. Cumhur İttifakı'nda yer alan 6 meclis üyesi önerge vererek, tüm meclis toplantı video kayıtlarının, meclis tutanaklarıyla birlikte birer suretlerinin kendilerine verilmesini talep etti. Talep kabul edilerek gündeme alındı. Daha sonra yapılan değerlendirmede talep oy birliğiyle kabul edildi. Toplantının ikinci gündem maddesinde meclis katibi seçildi. Meclis katipliği asil üyeliğine Mete Apaydın ve Arif Ertuğ seçildi. Diğer gündem maddelerinde üye seçimleri yapıldı. Meclis birinci başkanvekilliğine Ertürk Yazar, ikinci başkan vekilliğine Ali Bağrıyanık, encümen üyeliğine Sadullah Özgül ve İsmail Şentürk seçildi. İmar ile Plan ve Bütçe Komisyon seçimi için önce oylama yapılarak üye sayısı belirlendi. 5 kişi olarak kararlaştırılan sayının ardından yapılan oylamada İmar Komisyonu'na Sıdıka Gökyar Kızılca, Mete Apaydın, Selçuk Yiğit, Mehmet Sarıçobanoğlu, Remzi Koca; Plan ve Bütçe Komisyonu'na Arif Ertuğ, Ali Bağrıyanık, Volkan Aydıner, Abdül Kadir Çelik ve Derya Akdeniz seçildi. Akdeniz Belediyeler Birliği'nin meclisine Sadullah Özgül, Tarihi Kentler Birliği'nin meclisine ise Mete Apaydın seçildi. Toplantının 9. gündem maddesinde ise 2018 yılı faaliyet raporu ele alındı. Bir önceki Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu'na ait faaliyet raporunu Ertürk Yazar okudu. Faaliyet raporunda yer alan ayrıntılar meclis üyeleriyle paylaşıldıktan sonra oylamaya geçildi. Başkan Geyikçi, bir hatırlatma yaparak ret oyu vermek isteyenlerin gerekçe göstermesi gerektiğini söyledi. Daha sonra yapılan oylamada meclis üyeleri çekimser oy kullandı. Faaliyet raporunun ardından denetim raporu oylanarak kabul edildi. 11'inci gündem maddesinde 2014 yılından bugüne son 5 yıllık gelir ve giderle ilgili genel denetim konusunun da görüşülerek kabul edildiği toplantıda borç alacak tablosu da meclis üyelerine doküman olarak paylaşıldı. Başkan Geyikçi, Finike Belediyesi'nin toplam borç miktarının 53 milyon 812 bin 891 lira olduğunu, alacak miktarının ise 24 milyon 754 bin 708 lira olduğunu kaydetti. Öncelikli borçlar için planlama yapacaklarını belirten Geyikçi, ayrıca 300 parselde hak sahibi olan vatandaşların da hiçbir şekilde mağdur olmasını istemediğini, Milli Emlak ile yeniden yapılandırma için görüşme halinde olduklarını söyledi. Belediyenin Milli Emlak'a 300 parselden dolayı 5 milyon 54 bin 634 lira borcu olduğunu belirten Geyikçi, şunları söyledi: "Milli Emlak'a şubatta yatması gereken taksit yatmamış. Mayısın 6'sında ikinci taksit var. Bu da yatmadığı takdirde hazinenin tek taraflı olarak feshedip yeri geri alma durumu var. Ödenen paraları da faizsiz geri verebiliyor. Milli Emlak'la görüşmelerimiz devam ediyor. Bu borcu mayıs sonuna kadar erteletip, mayıs ayı içinde de 300 parseldeki hak sahibi arkadaşlarımızla görüşüp ödenmeyen paraları, yatırılmayan taksitleri ödemelerini rica edeceğim. Milli Emlak'tan da borçlara yeniden yapılandırma isteyeceğim. 300 parseldeki hak sahiplerimizin mağdur olmasını istemiyorum."