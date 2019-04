Finike'de Ses Yarışması yapıldı

FİNİKE Belediyesi Sinema Salonu'nda bu yıl ikincisi gerçekleştirilen ses yarışmasını Kaymakam Ergün Baysal, Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Milli Eğitim Müdürü Hüsnü Karataş, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar izledi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Emin Akın İlkokulu korosu yarışma öncesi 3 parça seslendirdi. Yarışmada Bilim Sanat Merkezi öğrencilerinden Vesile Ceylin Elcim 'Rolling in the deep' adlı şarkıyla birinci olurken, Cengiz Topel Ortaokulu'ndan Esma Gül Karagüller ikinci, Şehit İsmail Çalkan İmam Hatip Ortaokulu'ndan İmdat Alkayalı üçüncü oldu. Liselerarası yarışmada ise Eroğlu Nuri İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Emine Çelik 'Minnet Eylemem' türküsüyle birinci oldu. Gıyaseddin Keyhüsrev Anadolu Lisesi'nden Cansu Han ikinci, Finike Anadolu Lisesi'nden Alperen Can üçüncü oldu. Yarışmada dereceye girenler jüri tarafından belirlendi ve programın sonunda protokol eliyle ödülleri verildi.