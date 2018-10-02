Finike'de aşure etkinliği

Finike Belediyesi tarafından Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Finike'de aşure etkinliği
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FİNİKE Belediyesi tarafından farklı mahallelerde aşure etkinliği düzenlendi. Yeni Mahalle kapalı pazar yeri, Turunçova Mahallesi pazar yeri ve Hasyurt pazar yerinde dua okunarak gerçekleştirilen aşure programlarına; Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, Ak Parti Finike ilçe yönetimi, belediye meclis üyeleriyle vatandaşlar katıldı.

Başkan Sarıoğlu, birlik ve beraberliğe vesile olan günlerin önemine dikkati çekerek, "Mahallerimizde bulunan pazar yerlerinde aşure ikramında bulunduk. Her fırsatta hemşehrilerimizle bir araya gelmekten mutlu oluyoruz. Etkinliklerimize katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Dualarımız ve hayırlarımız kabul olsun" dedi.

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