Finike'de asfalt çalışması

ANTALYA'DA 4.5 yılda 3 bin kilometre yolu asfaltla buluşturan Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Antalya kırsalındaki, ulaşıma elverişsiz yolları yenilemeye devam ediyor. Sağlıklı ulaşımın yapılamadığı yollar asfaltlanarak daha modern, konforlu ve güvenli hale geliyor.

Finike'nin en uzak mahallelerinden olan Ernez'in 40 yıldır beklediği yolu kısa sürede açan Büyükşehir Belediyesi, bir süre önce mahallenin grup yolunda da asfalt çalışması başlatmıştı. Hızla devam eden çalışmalar kapsamında Kargıcak'tan Ernez Mahallesi'ne ve Doğantaş Köprüsü'ne uzanan 7 kilometrelik yol sathi asfaltla kaplandı.

Diğer bir ekip de Finike ilçesi Dağbağ Mahallesi'nde asfalt öncesi hazırlıklara başladı. Altyapı çalışmalarının ardından 5 kilometrelik Dağbağ yolu sathi asfaltla kaplanacak. Dağbağ Mahalle Muhtarı Yaşar Karacan çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Büyükşehir Yasası ve Başkan Menderes Türel'den önce bırakın yolu, halimizi hatırımızı soran olmazdı. Menderes Türel bir talimatı ile içme suyumuzu getirdi. Şimdi de yollarımızı asfaltlıyor" dedi.