Eski muhtar kabine yenildi

DEMRE'YE bağlı Köşkerler Mahallesi'nde iki dönem üst üste muhtarlık yapan İdris Güzeloğlu, 27 Ekim Pazar sabahı göğsünde ağrıyla uyandı. Yakınları tarafından Demre Devlet Hastanesi'ne götürülen İdris Güzeloğlu yapılan tahlillerde bir sorun bulunmadığı belirtilerek, evine gönderildi. Ağrının geçmemesi üzerine aynı gün Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen İdris Güzeloğlu'na yapılan anjiyoda kalpte bir sorun bulunamadı. Durumunun ağırlaşması üzerine çekilen tomografide aort damarının çatladığı, beyinde hasar oluştuğu tespit edilen İdris Güzeloğlu, özel bir hastaneye sevk edildi. Pazartesi akşamı ameliyata alınan İdris Güzeloğlu, 10 saat sonra yaşamını yitirdi. Evli ve 3 çocuk babası olan eski muhtarın ani ölümü, ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.Kendisiyle aynı adı taşıyan kuzeni İdris Güzeloğlu, "Maalesef kuzenim ihmal kurbanı oldu. Bir türlü sorunu tespit edemediler. Pazar günü sorun tespit edilip, ameliyat edilmiş olsaydı şimdi yaşamda olacaktı" dedi.