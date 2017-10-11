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11 Ekim 2017 Çarşamba - Günlük Burç Yorumu
11 Ekim Günlük Burç Yorumu
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Eski Burdur Valisi Kürklü tutuklandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen eski Burdur Valisi Hasan Kürklü, tutuklanarak cezaevine gönderildi

Eski Burdur Valisi Kürklü tutuklandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen eski Burdur Valisi Hasan Kürklü, tutuklanarak cezaevine gönderildi

11 Ekim 2017 Çarşamba 10:39
Eski Burdur Valisi Kürklü tutuklandı
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ANTALYA Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında 29 Eylül'de İstanbul'da gözaltına alınarak kente getirilen eski Burdur Valisi Hasan Kürklü, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkan Kürklü, tutuklanarak kapalı ceza infaz kurumuna gönderildi.
Burdur Valiliği görevini 2014-2016'da yürüten Hasan Kürklü, daha sonra merkez valisi olarak görevlendirilmişti. Kürklü, İçişleri Bakanlığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında 15 Eylül'de açığa alınmıştı. İstanbul'da gözaltına alınan Kürklü'nün, Burdur Valisi olarak görev yaptığı dönemde kullandığı telefonda örgütün şifreli haberleşme programı Bylock tespit edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Hasan KürklüEski Burdur ValisiAntalya Cumhuriyet Başsavcılığı
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