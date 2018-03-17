Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alanya - Antalya Hava Durumu - 18 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Türk imzalı 'uykusuzluk geni' dünyanın en iyi keşifleri listesinde
Türk imzalı 'uykusuzluk geni' dünyanın...
Polikistik Over Sendromu’nda beslenme önerileri
Polikistik Over Sendromu’nda beslenme önerileri
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 17 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...

'Engelsiz çantalar ve objeler' projesi engelli bireylere ekonomik destek olacak

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) çatısı altında faaliyetlerini sürdüren TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu tarafından engellilerin ekonomik ve sosyal gelişimlerine katkı sağlaması hedeflenen “Engelsiz Çantalar ve Objeler” projesi hayata geçiriliyor.

'Engelsiz çantalar ve objeler' projesi engelli bireylere ekonomik destek olacak

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) çatısı altında faaliyetlerini sürdüren TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu tarafından engellilerin ekonomik ve sosyal gelişimlerine katkı sağlaması hedeflenen “Engelsiz Çantalar ve Objeler” projesi hayata geçiriliyor.

17 Mart 2018 Cumartesi 12:45
'Engelsiz çantalar ve objeler' projesi engelli bireylere ekonomik destek olacak
banner404

TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Serap Kocaoğlu, Antalya'nın fark oluşturan kadın girişimciler yarışmasında yenilikçi iş fikri kategorisinde birinci olan Buselique Tasarım Atölyesi ile Sosyal Girişimcilik kategorisinde birinci olan Engelliler Sanat Evi işbirliğinde gerçekleşecek projeyle, engelli bireylere ve üstün zekalı çocukların eğitimine katkı sağlamayı amaçladıklarını kaydetti. 
Serap Kocaoğlu, Kurul olarak girişimcilik destekleri çalışmalarının yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine de büyük önem verdiklerini kaydederek; “Engelsiz Çantalar ve Objeler projemiz ile engelli bireylerin ekonomik ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak istiyoruz. Engelli kardeşlerimizin Engelliler Sanat Evi’nde çizdikleri resimleri tasarıma dönüştürerek gelir sağlamalarını, aynı zamanda elde edilen gelirin bir kısmı ile de üstün zekalı çocukların eğitimine de katkı koymayı hedefliyoruz” dedi. 
Söz konusu projeyi geçen yıl fark oluşturan kadın girişimciler yarışmasında dereceye giren kadın girişimcilerle beraber gerçekleştireceklerini belirten Kocaoğlu; “Buselique Tasarım Atölyesi kurucuları ve üyelerimiz Sibel Özdoğan ve Nevin Demirhan ile Sosyal Girişimcilik Kategorisi birincisi Engelliler Sanat Evi Kurucusu Hülya Bostanoğlu’na gösterdikleri çaba ve işbirliği için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. 
Toplantıda Buselique Tasarım Atölyesi adına söz alan Sibel Özdoğan ve Nevin Demirhan gönüllü olarak geliştirdikleri proje içeriği üzerinde uzun süredir hazırlandıklarını, Engelliler Sanat Evi’ndeki bireylerle birlikte çalışmaktan büyük heyecan duyduklarını ifade ettiler. 
Engelliler Sanat Evi Kurucusu Hülya Bostanoğlu’da kursiyerleri ve aileleri adına bu projenin sağlayacağı fayda için paydaşlara teşekkür ederek, işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bireysel çabaların güç birliğine dönüşerek çok daha faydalı olacağını da sözlerine ekledi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
AntalyaANTALYA Ticaret Ve Sanayi OdasıATSOTobbKadın Girişciler Kurulu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya’da İran Kültür ve Dayanışma Derneği kuruldu
Antalya’da İran Kültür ve Dayanışma Derneği kuruldu
Öğrencilere bağımlılık semineri
Öğrencilere bağımlılık semineri
Öğrenciler, atık su arıtma tesisini inceledi
Öğrenciler, atık su arıtma tesisini inceledi

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim