'Engelsiz çantalar ve objeler' projesi engelli bireylere ekonomik destek olacak

TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Serap Kocaoğlu, Antalya'nın fark oluşturan kadın girişimciler yarışmasında yenilikçi iş fikri kategorisinde birinci olan Buselique Tasarım Atölyesi ile Sosyal Girişimcilik kategorisinde birinci olan Engelliler Sanat Evi işbirliğinde gerçekleşecek projeyle, engelli bireylere ve üstün zekalı çocukların eğitimine katkı sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.

Serap Kocaoğlu, Kurul olarak girişimcilik destekleri çalışmalarının yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine de büyük önem verdiklerini kaydederek; “Engelsiz Çantalar ve Objeler projemiz ile engelli bireylerin ekonomik ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak istiyoruz. Engelli kardeşlerimizin Engelliler Sanat Evi’nde çizdikleri resimleri tasarıma dönüştürerek gelir sağlamalarını, aynı zamanda elde edilen gelirin bir kısmı ile de üstün zekalı çocukların eğitimine de katkı koymayı hedefliyoruz” dedi.

Söz konusu projeyi geçen yıl fark oluşturan kadın girişimciler yarışmasında dereceye giren kadın girişimcilerle beraber gerçekleştireceklerini belirten Kocaoğlu; “Buselique Tasarım Atölyesi kurucuları ve üyelerimiz Sibel Özdoğan ve Nevin Demirhan ile Sosyal Girişimcilik Kategorisi birincisi Engelliler Sanat Evi Kurucusu Hülya Bostanoğlu’na gösterdikleri çaba ve işbirliği için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Toplantıda Buselique Tasarım Atölyesi adına söz alan Sibel Özdoğan ve Nevin Demirhan gönüllü olarak geliştirdikleri proje içeriği üzerinde uzun süredir hazırlandıklarını, Engelliler Sanat Evi’ndeki bireylerle birlikte çalışmaktan büyük heyecan duyduklarını ifade ettiler.

Engelliler Sanat Evi Kurucusu Hülya Bostanoğlu’da kursiyerleri ve aileleri adına bu projenin sağlayacağı fayda için paydaşlara teşekkür ederek, işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bireysel çabaların güç birliğine dönüşerek çok daha faydalı olacağını da sözlerine ekledi.