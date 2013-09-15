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En fazla ihlal Antalya'da

Hayvan Hakları Federasyonu(HAYTAP) Başkanı Çıtırık, en fazla hayvan hakları ihlali olan ilçelerin Antalya'da olduğunu ileri sürdü.

En fazla ihlal Antalya'da

Hayvan Hakları Federasyonu(HAYTAP) Başkanı Çıtırık, en fazla hayvan hakları ihlali olan ilçelerin Antalya'da olduğunu ileri sürdü.

15 Eylül 2013 Pazar 12:41
En fazla ihlal Antalya'da
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HAYVAN Hakları Federasyonu(HAYTAP) Başkanı Nesrin Çıtırık, en fazla hayvan hakları ihlali olan ilçelerin Antalya'da olduğunu ileri sürdü. Çıtırık, hayvan hakları ihlalinin yapılmaması için İmdat Turları'na çıktıklarını söyledi.

Türkiye'nin imajını zedeleyen hayvan hakları ihlali yapan turistik ilçeleri bundan böyle yurt dışında da deşifre edeceklerini belirten Çıtırık, yerel yönetimlerin üstlerine düşen yasal zorunlulukları yerine getirmediği takdirde, yabancı turistlere yönelik "Sizin tatiliniz hayvanların felaketi olacak" sloganı ile bir çalışma başlatılacağını söyledi. Bu konuda turizm firmaları ile işbirliği yapacaklarını belirten Çıtırık, HAYTAP olarak İmdat Turlarına çıktıklarını ifade etti.

Ege-Akdeniz İmdat Turunda Antalya'nın Demre İlçe Belediye Başkanı Süleyman Topçu ile görüşen Çıtırık, hayvanların insanların yaşamında tehlike oluşturmayacak biçimde güvenli ve sağlıklı ortamlarda yaşayabilmesi için aşı, kısırlaştırma, su ve beslenme noktaları oluşturma konusunda taleplerini iletti.

ÇÖPTEN BESLENEN HAYVAN ANTALYA'NIN İMAJINA ZARAR VERİYOR

Veteriner hizmetlerinin alınmasının 5199 sayılı yasa ile zorunlu olduğunu belirten Çıtırık, Demre Belediyesi'ne bu konuda çok görev düştüğünü Başkan Süleyman Topçu'ya aktardı. Böylece karnı doyan hayvanların insan kapısına giderek şikayete sebep olmayacağını, turistik beldelerde çöplerden beslenerek Türkiye'nin imajına zarar vermeyeceklerini aktaran Çıtırık'ı dikkatle dinleyen Topçu, konuya ilişkin talepleri uygun bularak belediyenin ilgili birimlerini harekete geçireceğini söyledi.

İLÇE DIŞINA ATILAN GÖÇEBE HAYVANLAR VAR

Yerel gönüllüler ile akşam bir de toplantı yapan Çıtırık, her yıl nisan-mayıs ve Eylül-Ekim aylarında bir hayvan katliamı olduğunu öne sürerek buna "dur" denmesi için hayvanların alınıp, kısırlaştırılıp tekrar alındığı yerlere bırakılmasının gerekliliğine vurgu yaptı. Bu yapılmayınca çoğalan sokak hayvanlarının ya ilçe sınırları dışına atıldığını ya da zehirlenerek ortadan kaldırıldığını iddia eden Çıtırık, bu konuda yerel yönetimlere, sivil toplum kuruluşları ve basına birçok görev düştüğünü belirtti.

DEMFİHAK KURULUYOR

Nesrin Çıtırık, Demre'nin hayvan haklarını ihlal eden ilçelerin başında geldiğini ileri sürdü. HAYTAP İletişim Koordinatörü Ceren Yaramış, Kurumsal Örgütlenme Sorumlusu Timur Ugan ve Yaban Hayatı Temsilcisi Murat Şahin'in de katıldığı toplantıda söz alan yerel gönüllüler besledikleri sokak hayvanlarının düzenli aralıklarla yok olduğunu hatta ev hayvanlarının bile çevreye atılan zehir nedeniyle öldüğünü söyledi.

Demre Finike Hayvan Hakları Derneği'nin(DEMFİHAK) kurularak kurumsal bir çalışma yapılmasının gerekliliği konusunda hemfikir kalınan toplantıda sokak hayvanlarının eve alınarak bakılmasının çözüm olmadığı görüşü benimsendi.
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Son Güncelleme: 15.09.2013 12:45
Anahtar Kelimeler:
AntalyaHAYVAN HAKKI İHLALİTurizm
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