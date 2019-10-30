Elmalı'da fener alayı ve resepsiyon
Elmalı'da Cumhuriyet'in 96. yılı fener alayı ve resepsiyonla kutlandı.
BÖLGE 30.10.2019, 12:01
ELMALI'DA 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Elmalı Kaymakamlığı tarafından fener alayı ve resepsiyon düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan fener alayı yürüyüşünün ardından Belediye Kültür Salonu'ndaki Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı. Kaymakam Fatih Ahmet Kurt ve Belediye Başkanı Halil Öztürk resepsiyonda Cumhuriyet Bayramı için hazırlanan pastayı keserek vatandaşlarla sohbet etti. Kaymakam Fatih Ahmet Kurt konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı verdi ve Cumhuriyet'in 96. yaşını kutladı. Resepsiyonda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmenlerince bir de konser verildi.
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