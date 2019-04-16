Eğlenceli kahvaltı

ATATÜRK Parkı'ndaki bir restoranda Nağmekar Türk Müziği Topluluğu, Kaleiçi'nde Doğanlar ve Kaleiçi'ni Sevenler Türk Sanat Müziği Topluluğu ile B.K.G Sanat Müziği Topluluğu'nu çalıştıran Antalya'nın ünlü müzisyenlerinden Mustafa Mümtaz'ın organizasyonuyla düzenlenen kahvaltıya ilgi yoğun oldu. Kahvaltıda, 300'den fazla müziksever bir araya geldi. 'Hoş Geldin Bahar' konserleriyle Antalyalıları şarkıya doyuran müzik topluluklarının üyeleri, koro şefi Mustafa Mümtaz'ın çalıp söylediği 'Issız Geceler', 'Baharı Beklerken', 'Bir Peri Masalı', 'Susamış Topraklar', 'Dışarıda Bir Yaz Yağmuru', 'Geçsin Günler Haftalar', 'Sen Bu yaylaları Yayılamazsın', 'Bir Elinde Makine' 'Gül Döktüm Yollarına' adlı şarkılar ve oyun havaları eşliğinde doyasıya eğlendi.