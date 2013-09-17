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Eğitim sancılı başladı

Gazipaşa ilçesinde 2013-2014 eğitim ve öğretim yılı sancılı başladı

Eğitim sancılı başladı

Gazipaşa ilçesinde 2013-2014 eğitim ve öğretim yılı sancılı başladı

17 Eylül 2013 Salı 13:25
Eğitim sancılı başladı
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GAZİPAŞA'DA 2013-2014 eğitim ve öğretim yılı sancılı başladı.

İlçe genelinde 6 lise, 2 anaokulu, 19 ortaokul, 38 ilkokulda, 700 öğretmen ve yaklaşık 10 bin öğrenci eğitim ve öğretime başladı. Bu okulların içinde en şansız olanı ise Gazipaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi oldu. Yeni eğitim öğretim yılı öncesi 177 yeni kayıt yapan İmam Hatip Lisesi, eğitim yılı başlayınca öğrencileri barındıracak yer bulmakta zorlandı. Öğrencilerin bir kısmı Ahmet Tuncer İlköğretim Okulu'na gönderilirken, okulun ilk gününde 9'uncu sınıf öğrencileri, oryantasyon eğitimini okulun önünde bulunan Murat Akça Cami'nde gördü.

Sorunun çözümü için AK Parti Antalya Milletvekilleri devreye girerken, yapımı halen süren Pazarcı Mahallesi'ndeki Zeliha Tuncer Öğretmen Lisesi'nin yapılacak geçici kabulünün ardından okul, Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne tahsis edilecek.
15 EKİM'E KADAR TAŞIMA YOK
Veliler ise okulda taşımalı eğitimin olmamasından yakındı. Aydıncık köyünden 2 kızını okula getiren Hasan Uğur, kendilerine 15 Ekim'e kadar taşıma olmayacağının söylendiğini belirterek, uygulamaya tepki gösterdi. Çiftçilik yaparak geçimini sağladığını belirten Uğur, her gün çocuklarını okula getirip götürmek zorunda kalması nedeniyle işine vakit ayıramayacağını söyledi. Uğur, "Milli Eğitim Müdürü'ne durumu anlattık. Her gün biz çocuğumuzu okula getirip götürürsek nasıl çalışacağız, neyle geçineceğiz? Bize 15 Ekim'e kadar taşıma olmayacağı söyledi. 15 Ekim'e daha bir ay var" dedi.
'BURADA NİYE TAŞIMA OLMUYOR?'
İnal Köyü'nden Mustafa Tan ise, "Köyümüzde 20'nin üzerinde öğrenci var ama taşıma yok. Bu öğrencilerin hepsi kendi imkanlarıyla okula geliyor. Başka yerde taşıma oluyor da, burada niye olmuyor anlamak mümkün değil" diye konuştu.

Konuya ilişkin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, derslik sorununun çözüldüğünü, taşımalı eğitim sorununun ise sadece Gazipaşa'ya has bir durum olmadığını, tüm ülke genelinde lise bölümünün taşımasının 15 Ekim'de başlandığını söyledi.
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Son Güncelleme: 17.09.2013 13:28
Anahtar Kelimeler:
GazipaşaOkulDERSLİKTaşıma
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