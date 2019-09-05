Döşemealtı'nda okullara tamir, bakım ve onarım yapılıyor

9 EYLÜL Pazartesi günü başlayacak yeni eğitim öğretim yılı öncesi gelen talepler üzerine 4 ayrı ekip olarak aralıksız çalışmalarını sürdüren Döşemealtı Belediyesi, ilçede ki okulları öğrenciler için hazırlıyor. Döşemealtı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri peyzaj, çevre düzenlemesi ve kent mobilyalarında yenileme, tamir ve bakım işlemlerinin yanı sıra özellikle eski köyler bölgesi olarak bilinen uzak mahallelerdeki okullarda boya ve badana işleri, spor sahalarının boyanarak çizilmesi ve Atatürk büstlerinin boyama ve güzelleştirilmesini yapıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri okul yönetimlerinden gelen talepler ve yerinde yapılan incelemelerin ardından son 1 aydır sürdürdüğü çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. 4 farklı ekip halinde çalışan belediye personeli, okul bahçelerinde otların temizlenmesi, budama ve ağaçların bakımı, öğrenci ve öğretmenlerin yine okul bahçelerinde kullandığı kent mobilyaları ve kameriyelerin tamir, bakım onarım ve boyanması yapılarak 2019-2020 eğitim öğretim yılına yetiştirilecek.