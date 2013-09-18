Dördüncü kitap fuarı açıldı

'Kitaplar Yaşadıkça' sloganıyla düzenlenen 4. Antalya Konyaaltı Kitap Fuarı'nın resmi açılışı gerçekleştirildi. Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, fuarın tüm Antalyalılara hayırlı olmasını temenni ederken, fuarlara gösterilen ilgiden de memnun olduklarını söyledi.

Antalya Konyaaltı Belediyesi tarafından organize edilen ve 16-25 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen 4. Antalya Konyaaltı Kitap Fuarı'nın resmi açılışı gerçekleştirildi. Antalya protokolünün katılımıyla tertiplenen fuar; saygı duruşu, İstiklal Marşı ve açılış konuşmalarıyla kapılarını ziyaretçilere açtı. Antalya Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen fuar, bu yıl 77 stantla 77 farklı yayınevini ağırlıyor. Fuarda 70 yazar da okuyucusuyla bir araya gelip tanışma imkanı bulacak.

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, dört yıl 'Önce okumak lazım' sloganıyla başlattıkları kitap fuarının Antalya'da tuttuğunu ve hemşehrilerinin okuduğunu görünce mutlu olduklarını ifade etti. Önceki yıllarda vatandaşlardan kitap fuarı yapılmadığı için şikayetler aldıklarını söyleyen Başkan Böcek, "Vatandaşlarımız bugünlerde farklı yayınevi ve yazarlarla buluşma isteklerini bize iletiyorlar. Bu da bizim adımıza çok sevindiricidir. Bu şekilde bir organizasyon düzenlediğimiz için mutlu oluyoruz." dedi. Çadırda başlayan kitap fuarının artık Antalya'nın simgesi haline geldiğini kaydeden Başkan Böcek, bu yıl da fuarın Cam Piramit'te gerçekleştiğini, Antalyalıların fuara olan göstermiş olduğu ilgiden de çok gururlandığını kaydetti.

Antalya'nın kültür kenti olduğunu ifade eden Başkan Muhittin Böcek, "Korsan kitapla ilgili Antalya ilk sıralarda yer alıyordu. Korsanla mücadele ettiğimizi söylemiştik. Bu fuarlar sayesinde okuyucular ucuza kitap alınca korsanın da önüne geçtik. Ayrıca bu fuarın 2013-2014 eğitim yılına denk gelmesiyle öğrencilerimizin kitaplarını, ihtiyaçlarını ucuz bir şekilde alabileceği bir fuar olmuştur." diye konuştu.





'KİTAP FUARLARINA 250 BİN KİŞİ KATILIYOR'

Açılış töreninde konuşan Antalya Vali Yardımcısı Recep Yüksel, şehirdeki çeşitli kültürel etkinlikler hakkında bilgi verdi. Bir yıl içerisinde Antalyaspor'un maçlarına 44 bin kişinin gittiğini açıklayan Vali Yardımcısı Yüksel, devlet tiyatrosuna 48 bin, opera, bale, konservatuar ve çeşitli etkinliklere yılda toplam 500 bin kişinin katıldığını hatırlattı.

Vali Yüksel, Antalya'da yılda 2 kez düzenlenen kitap fuarına 250 bine yakın ziyaretçinin katıldığını belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü: "Antalya'da okuryazarlığa ve kültür sanata hemşehrilerimizin sahip çıktığını görüyoruz. Katılımcılara ve sponsorlara teşekkür ediyorum. Korsan yayıncılıkta herkes mücadele ediyorsa asıl karşı çıkışın da okuyuculardan gelmesi gerekir."