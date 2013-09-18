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Doğa tutkunları kanyon için yürüdü

ANTALYA ve çevresindeki doğal güzellikleri yürüyerek gezip görmek için kurulan ve birçok doğa eyleminde ön safyer alan Göç Yolu Yolcuları, bu kez Ahmetler Kanyonu için bir araya geldi

Doğa tutkunları kanyon için yürüdü

ANTALYA ve çevresindeki doğal güzellikleri yürüyerek gezip görmek için kurulan ve birçok doğa eyleminde ön safyer alan Göç Yolu Yolcuları, bu kez Ahmetler Kanyonu için bir araya geldi

18 Eylül 2013 Çarşamba 13:42
Doğa tutkunları kanyon için yürüdü
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ANTALYA ve çevresindeki doğal güzellikleri yürüyerek gezip görmek için kurulan ve birçok doğa eyleminde ön safyer alan Göç Yolu Yolcuları, bu kez Ahmetler Kanyonu için bir araya geldi. Antalya ve Manavgat'tan 30 kişilik bir grup ile Akseki'nin Fersin Köyün'e yürüyen, oradan da Ahmetler Kanyonu'na ulaşan Göç Yolu Yolcuları, kanyonun yok olmaması için pankart açtı, eylem yaptı. Grup önderi Ali Çetin rehberliğinde zorlu bir yoldan kanyona ulaşan doğa tutkunları, kanyonun eşsiz manzarasına hayran kaldı. Binlerce yıldır büyüyen çam ağaçlarının arasından geçen yürüyüş grubu, özellikle farklı türlerdeki bitki örtüsünü fotoğraflayarak belgeledi.

MASA BAŞINDA HES İZNİ VERİLMEZ

Çınar, karacaağaç, söğüt, meşe ağaçlarının kapladığı bir vadiden geçerek kanyona ulaşan yürüyüş grubu, kanyonun HES yapılarak öldürülmesine karşı çıktıklarını belirtti. Grup adına konuşan Ali Çetin, bölgeye HES izni verenlerin ilk önce bölgeye gelerek doğayı görmeleri gerektiğini, masa başında harita üzerinde izin verilemeyeceğini kaydetti.

HES İZNİ VERENLER BURALARI GEZİP GÖRMELİ

Çetin, “Biz doğaseverler olarak, para uğruna kanyonlara kıyılmasına, dağların delik deşik edilmesine karşıyız. Ahmetler Kanyonu'nun, ülkemizin en güzel kanyonlarından biri olduğunu buraya gelip görünce anladık. Bu kanyona kıymak isteyenler de eğer bu kanyonu gelip görürse, bu güzellik karşısında büyülenecekler ve kanyona HES yapılmasına onlar da mutlaka karşı çıkacaklardır" dedi.

ORMANIN SELAMINI GETİRDİK

Çetin sözlerine şöyle devam etti; “Doğa dostu olmak, doğada yürümek, aynı zamanda doğanın bozulmasına karşı olmak demektir. Bizler bu gün bu kanyona kaybolmak üzere olan eski bir değirmen yolundan, çam ormanları arasından yürüyerek geldik. Orman içerisinde ayı dışkısı gördük, kayalıklarda yaban keçileri yaşadığını öğrendik, çakalların, kurtların, tavşanların ve kınalı kekliklerin yurdu olduğunu öğrendik bu kanyonun. Bu kanyondan, bu güzellikler arasından yetkililere sesleniyoruz, karaca ağaçların, 500-600 yıllık çınarların, tertemiz akan suyun ve orman canlılarının selamları var HES izni verenlere."


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Son Güncelleme: 18.09.2013 13:55
Anahtar Kelimeler:
Doğa TutkunlarıKanyonYürüdüler
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