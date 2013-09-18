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'Diren doğa diren çevre' forumu

Nükleer santral, HES ve taş ocağı karşıtı çevre dernekleri, forumda bir araya geldi

'Diren doğa diren çevre' forumu

Nükleer santral, HES ve taş ocağı karşıtı çevre dernekleri, forumda bir araya geldi

18 Eylül 2013 Çarşamba 22:53
'Diren doğa diren çevre' forumu
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ÇEVRE koruma dernek üyeleri nükleer santral, HES ve taş ocaklarının çevreye verdiği zararı konuşmak ve konuya dikkati çekmek için bir araya geldi. 
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen foruma CHP Antalya Milletvekili Gürkut Acar ile çevre derneklerinin temsilcileri ve üyeleri katıldı. 

Milletvekili Acar, burada yaptığı konuşmada, Antalya'da 3 bin 267 taş ocağı, maden arama ve HES ruhsatı verildiğini belirtti. Bunun "Antalya'yı talan" anlamına geldiğini anlatan Acar, "Antalya'ya eğer düşman orduları girseydi ancak bu kadar talan edilebilirdi" dedi. 

Kanun koyucunun Mera Kanununu, mera tahsislerini yaparken sadece bugün yaşayanları değil, yarın yaşayacak insanların beslenmesini düşünerek, onların da hakkı olarak meraları, yaylakları, kışlakları ilan edip tescil ettiğini dile getiren Acar, "Şimdi bunların hepsi tehlikededir. AK Parti iktidarı bunların hepsinin yağmalanması için Bütünşehir Kanununu kabul etmiştir. Antidemokratik bu yasayı onaylayan Anayasa Mahkemesini huzurlarınızda kınıyorum" diye konuştu. 

Kemer Kesmeboğaz Deresi'ne HES yapılacağını kaydeden Acar, "Gidin bakın, eğer orada bir santralı çevirecek su varsa o zaman siyaseti bırakmaya hazırım. Kesinlikle yok" d. 

Antalya Nükleer Karşıtı Platform Sözcüsü Hediye Gündüz ise "kışın zehir gibi hava, değişen iklim ve betonlaşan bir kente" doğru gidildiğini söyledi. 

Böyle bir toplantı yapılmasının çalan alarm anlamına geldiğini ifaede eden Gündüz, "Artık bir şeylerin değişmesinin zamanı çoktan gelmiş demektir. Geçmişin tekrarı durumundaki düşünce ve uygulamalar dünyayı kurtarmayacak, sadece kalıpların devamına zemin hazırlayacaktır. Bu durumda dünya, doğa ve insan ilişkilerinin yeniden biçimlenmesi zorunludur" dedi. 

Forum, diğer katılımcıların konuşmalarıyla devam etti.
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Son Güncelleme: 18.09.2013 22:55
Anahtar Kelimeler:
DoğaÇevreForumDiren
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